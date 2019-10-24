КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ 29 РЕШЕНИЙ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ
Новости Вторник, 10 декабря 2019 12:53
Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Большая часть повестки дня сегодняшнего заседания Кабинета министров посвящалась кадровым вопросам, а именно назначению заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти.
Распоряжениями Кабинета министров назначены:
- Тужба И.В. и Бигвава О.М. - заместителями министра иностранных дел,
Барциц З.Г. назначен руководителем Службы судебных исполнителей Минюста РА.
Директором Рицинского реликтового национального парка назначена Лолуа Р.В.
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