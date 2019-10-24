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Абхазия Информ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ 29 РЕШЕНИЙ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ

Новости Вторник, 10 декабря 2019 12:53
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ 29 РЕШЕНИЙ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Большая часть повестки дня сегодняшнего заседания Кабинета министров посвящалась кадровым вопросам, а именно назначению заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти.

Распоряжениями Кабинета министров назначены:

  • Тужба И.В. и Бигвава О.М. - заместителями министра иностранных дел,
  • Кутарба Э.Б. – первым заместителем министра демографии и репатриации,
  • Инджгия Д.Д. - заместителем министра демографии и репатриации,
  • Логуа М.М. и  Квициния Р.И. – заместителями министра по налогам и сборам,
  • Багателия Б.Ш. - первым заместителем министра внутренних дел,
  • Нармания Т.М., Кварацхелия Л.С. и Джения И.Ш. – заместителями министра внутренних дел,
  • Гварамия Д.В. - первым заместителем министра просвещения,
  • Ченгелия М.И. - заместителем министра просвещения,
  • Аджба Р.Т. – первым заместителем министра здравоохранения и социальной защиты,
  • Папба Д.Л. – заместителем министра юстиции,
  • Кобахия Б.С. и Гурджуа Б.В. – заместителями министра культуры,
  • Шамба М.Г. – первым заместителем начальника Государственного таможенного комитета РА,
  • Лаквитава А.А. и Гадлия С.Г. – заместителями начальника Государственного таможенного комитета РА,
  • Майтоп Э.Я. – заместителем начальника Госуправления по архитектуре, градостроительству и ЖКХ,
  • Шамба Л.П. – заместителем начальника Госупрпвления по энергетике, транспорту и связи,
  • Еник Д.И. – заместителем начальника Архивного управления РА,
  • Агумава Э.Р., Бигвава Т.В. и Барциц Г.Н. – заместителями Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору,
  • Джопуа Г.И. и Отырба З.М. – заместителями начальника Госуправления по землепользованию и кадасту.

    • Барциц З.Г. назначен руководителем Службы судебных исполнителей Минюста РА.

    Директором Рицинского реликтового национального парка  назначена Лолуа Р.В.

    Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2019 13:19

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