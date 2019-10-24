СЛУЖЕБНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ БУДЕТ ПРИОБРЕТАТЬСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«Программой предусмотрено приобретение автотранспортных средств на нужды подведомственных организаций Министерства здравоохранения и социального развития в размере 10,805 млн рублей, что составляет 72 % от общего объёма денежных средств, предусмотренных на реализацию программы», - сообщил Давид Сангулия.

Представляя документ, начальник аппарата Кабинета министров Давид Сангулия подчеркнул, что общий объем финансирования этой программы составляет 15 млн рублей из средств республиканского бюджета на 2020 год.

По его словам будут приобретены:

автомобиль скорой медицинской помощи для Республиканской детской больницы, комплекс мобильный реанимационный для транспортировки новорожденных AVIATOR с аппаратом искусственной вентиляции легких HAMILTON T1 (стоимость - 9 050 700 рублей);

специализированный микроавтобус для Дома-интерната для престарелых (стоимость – 1,4 млн рублей);

автомобиль минивэн для Республиканской детской больницы (стоимость 354 300 рублей);

Также программой предусмотрено приобретение по одному служебному автотранспортному средству газетам «Республика Абхазия» и «Апсны», , Минэкономики, Абхазскому государственному музею (микроавтобус); Верховному суду РА (для Сухумского городского суда) и Администрации Президента Абхазии.

«Необходимо отметить, что централизованный закуп автотранспортных средств на конкурсной основе является первым этапом. Это позволит повысить эффективность осуществления закупок автотранспортных средств для государственных нужд, обеспечит гласность и прозрачность, предотвратит коррупцию и другие злоупотребления в сфере таких закупок», - считает Давид Сангулия.

И.о. министра экономики Адгур Ардзинба отметил, что вопрос закупа служебных автомобилей широко обсуждался в парламенте, в ряде электронных СМИ и соцсетях. При этом, звучали нелицеприятные высказывания в адрес властей, так как граждане, в том числе и депутаты, решили, что закупается автотранспорт для чиновников.

«Это вызвано отсутствием достоверной информации у граждан», - считает Адгур Ардзинба.

Премьер-министр Валерий Бганба согласился с его доводами.

«К сожалению, зачастую мы с опозданием доносим до граждан необходимую информацию, и это порождает разные слухи и домыслы. Это говорит о том, что нужно работать на опережение», - считает глава правительства.