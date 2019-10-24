В 2020 ГОДУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 20 МЛН РУБЛЕЙ НА ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил ежегодную целевую программу на 2020 год – «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА».
На эти цели на следующий год запланировано финансирование в размере 60 млн рублей из средств республиканского бюджета.
Комментируя документ, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия сообщил, что если в 2012 году под программу подпадало 23 пациента (1900 процедур), то за восемь месяцев 2019 года помощь получили 65 человек - более пяти тысяч процедур.
«По прогнозам на 2020 год, количество больных, нуждающихся в заместительной почечной терапии, увеличится до 70 человек, включая экстренную помощь. Это говорит о необходимости увеличения мощности отделения гемодиализа и обеспечение его достаточными расходными материалами для организации полноценной работы по оказанию квалифицированной медицинской помощи», - подчеркнул Тамаз Цахнакия.
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