В 2020 ГОДУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 20 МЛН РУБЛЕЙ НА ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил ежегодную целевую программу на 2020 год – «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА».

На эти цели на следующий год запланировано финансирование в размере 60 млн рублей из средств республиканского бюджета.