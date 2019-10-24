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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И РАЗМЕРЫ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 РЯДА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 10 декабря 2019 15:04
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УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И РАЗМЕРЫ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 РЯДА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Во вторник, 10 декабря, Кабинет министров принял постановления, касающиеся установления предельной численности работников  и размеров ассигнования на 2020 ряда министерств и ведомств РА.

  • Утвержденная предельная численность работников Министерства культуры – 48,5 штатных единиц, а размер ассигнований на содержание аппарата - 10,586 млн рублей;
  • в Государственном таможенном комитете – 218 штатных единиц, размер ассигнований на содержание ГТК - 57,36 млн рублей, из них 54 млн рублей - на заработную плату;
  • в Государственном управлении по экологии и охране природы – 48 штатных единиц, размер ассигнований - 9,465 млн рублей;
  • в Министерстве финансов 89 штатных единиц, включая районные отделения Управления казначейства, размер финансирования - 44,626 млн рублей;
  • в Государственной миграционной службе - 99 штатных единиц, размер ассигнований - 36,146 млн рублей;
  • в Государственном управлении по энергетике, транспорту и связи – 56 штатных единиц, размер ассигнований - 13,829 млн рублей;
  • в Государственном комитете по управлению имуществом и приватизации – 23 человека, размер ассигнований - 18 млн рублей.

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба отметил, что он действовал строго в соответствии с указом президента по оптимизации штатов на 15%.

В свою очередь начальник Госуправления по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия подчеркнул, что после объединения трех управлений произошло сокращение штатов с 93 человек до 56, а размер ассигнований управления - с 20 млн рублей до 13,829 млн рублей.

Председатель Госкомимущества Вахтанг Пипия сообщил, что произведено сокращение штатов на 4 человека (ранее в Госкомимуществе работала 27 человек). Что касается содержания аппарата, то около 11 млн рублей ежегодно уходит на охрану двух бывших военных санаториев МВО и ПВО в Сухуме.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2019 15:09

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