«80-летие создания Союза художников Абхазии – это знаменательное событие в общественной и культурной жизни страны. В абхазском изобразительном искусстве и его различных жанрах наши мастера добились ярких успехов. Ими накоплен бесценный творческий опыт. Наше национальное искусство опирается на богатые духовно-эстетические истоки, многовековые культурные традиции. Они получили достойное воплощение и художественную трансформацию в произведениях ведущих мастеров.

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Союзу художников Абхазии – 80 лет. В Центральном выставочном зале СХ РА открылась выставка работ художников Абхазии, посвященная юбилейной дате. На ней представлены 80 работ художников.

В ХХ веке сформировалась национальная художественная школа, признанная на международном уровне. Имя, влияние, масштабы творчества Александра Константиновича Чачба приобрели мировую значимость. В отечественном изобразительном искусстве свой заметный след оставили крупные живописцы, пейзажисты, скульпторы, мастера графики, дизайна. Значительны успехи монументалистов. С полотнами известных абхазских авторов знакомы не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами», - говорится в поздравлении главы государства.

Хаджимба особо отметил роль, которую играли художники в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аабхазские художники посвятили свою творческую энергию борьбе с грузинскими агрессорами, прославлению героизма защитников Родины. Их плакаты и лозунги, проникнутые пафосом служения Отчизне, обнажали национал-шовинистическую направленность грузинской идеологии», - отмечается в поздравлении.

Президент пожелал художникам Абхазии доброго здоровья и новых творческих побед.