СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ БУДЕТ ПРОДЛЕН ДО 2022 ГОДА
Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Правительство одобрило проект Протокола к «Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан» от 14 апреля.
Далее документ будет представлен Президенту Республики Абхазия на подписание.
Касаясь сути документа, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба пояснил, что речь идет о продлении сроков софинасирования.
«Ранее мы договорились с российскими коллегами, что это соглашение будет действовать до конца 2020 года. Но после дополнительных переговоров стороны пришли к соглашению о продлении срока действия документа до 2022 года, с разбивкой по среднемесячной заработной плате по годам», - констатировал Джансух Нанба.
Сегодня же на заседании Кабмина был представлен отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2018 год «Финансово-материальное обеспечение компетентных центральных органов государственного управления и должностных лиц, направленной на реализацию внешнеполитических задач по представлению интересов Республики Абхазия на международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе».
Ввиду того. что министр иностранных дел Даур Кове в эти дни участвует в 50-ом раунде Женевских дискуссий, отчет представил начальник аппарата Кабмина Давид Сангулия. Он напомнил, что в 2018 году было проведено 4 раунда переговоров в Женеве.
«В переговорах принимали участие разные группы. В общей сложности финансирование поездок составило 2,856 млн рублей. Участие в Женевских дискуссиях ставит целью подписание юридически обязывающего документа о неприменении военной силы между Грузией и Абхазией, а также и Грузией и Южной Осетией», - сказал Сангулия.
Отчет был принят.
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