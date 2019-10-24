РАУЛЬ ХАДЖИМБА: В АБХАЗИИ ВСЕГДА ВЫСОКО ЦЕНИЛИ ДОБРОЕ И ЗАБОТЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛУЖКОВА К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

«От лица руководства, народа Республики Абхазия и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Юрия Михайловича Лужкова – выдающегося советского и российского государственного и политического деятеля, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ . Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной советского и российского государственного и политического деятеля, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Лужкова.

Ушел из жизни политик с большой буквы, патриот своей Родины. Юрий Михайлович обладал неиссякаемой энергией и большой работоспособностью, был жизнерадостным человеком, многое сделавшим для Москвы, возглавляя ее в непростой постсоветский период.

В Абхазии всегда высоко ценили доброе и заботливое отношение Юрия Михайловича к жителям Абхазии. Будучи мэром Москвы, Юрий Михайлович несколько раз посещал Абхазию. Его личной большой заслугой является налаживание российско-абхазских общественных и культурных взаимосвязей.

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

В этот трудный час мы вместе с родными и близкими Юрия Михайловича переживаем эту тяжелую утрату».