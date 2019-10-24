РАУЛЬ ХАДЖИМБА: В АБХАЗИИ ВСЕГДА ВЫСОКО ЦЕНИЛИ ДОБРОЕ И ЗАБОТЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛУЖКОВА К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной советского и российского государственного и политического деятеля, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Лужкова.
В тексте соболезнования говорится:
«От лица руководства, народа Республики Абхазия и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Юрия Михайловича Лужкова – выдающегося советского и российского государственного и политического деятеля, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».
Ушел из жизни политик с большой буквы, патриот своей Родины. Юрий Михайлович обладал неиссякаемой энергией и большой работоспособностью, был жизнерадостным человеком, многое сделавшим для Москвы, возглавляя ее в непростой постсоветский период.
В Абхазии всегда высоко ценили доброе и заботливое отношение Юрия Михайловича к жителям Абхазии. Будучи мэром Москвы, Юрий Михайлович несколько раз посещал Абхазию. Его личной большой заслугой является налаживание российско-абхазских общественных и культурных взаимосвязей.
Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
В этот трудный час мы вместе с родными и близкими Юрия Михайловича переживаем эту тяжелую утрату».
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