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Абхазия Информ

СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ЗАДЕРЖАЛА 4 АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОПЫТКЕ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Новости Среда, 11 декабря 2019 10:43
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СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ЗАДЕРЖАЛА 4 АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОПЫТКЕ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 11 декабря 2019. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники продолжают выявлять махинации с временно ввозимыми транспортными средствами международной перевозки.

Как сообщает телеканал «Россия Кубань», на таможенном посту МАПП Адлер (российско-абхазская граница) были остановлены 4 иностранные транспортные средства с абхазскими номерами, прибывшие из Абхазии: MERCEDES BENZ E320, BMW-325, TOYOTA CROWN MAJESTA, MERCEDES BENZ.

Машины ввозились в Россию как транспортные средства международной перевозки. В ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений, а также факты подделки документов.

Владельцев данных авто «оформили» на работу в абхазскую фирму якобы водителями, выдав им трудовой договор, командировочное удостоверение, путевой лист и другие фиктивные документы.

Мошенники вручили гражданам также бланки поддельных таможенных деклараций с поддельными печатями, уверяя, что с этими документами они беспрепятственно пересекут границу.

"Попытка беспошлинного ввоза автомобилей в личных целях зачастую реализуется через фиктивное трудоустройство в абхазскую фирму (в качестве водителя, курьера), от имени которой гражданину выдаётся комплект документов, предъявляемый таможенному органу при оформлении временного ввоза. Данные документы незаконны, поскольку использование автомобилей в личных целях противоречит условиям ввоза транспортных средств международной перевозки (международная перевозка грузов, пассажиров и (или) багажа). При выявлении таких фактов покупатели автомобилей обременяются дополнительным налогообложением в части уплаты таможенных пошлин с последующей перспективой конфискации транспортных средств", - сказал заместитель начальника таможни Михаил Цветинский. 

Владельцы авто пояснили, что планировали использовать их в личных целях. Информацию о продаже иномарок они получили из сети Интернет, где их привлекла низкая цена, гарантии «абсолютной безопасности» и «официальное оформление документов».

Согласно законодательству РФ использование заведомо подложного документа квалифицируется как уголовное преступление. Таким образом, в действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Материалы по данным фактам переданы по подследственности в отдел полиции Адлерского района УВД по городу Сочи.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 11 декабря 2019 10:46

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