ДВА БРАТА АРСАЛИЯ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ СЕМЕЙНОГО КОНФЛИКТА

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. В результате бытовой ссоры, возникшей между двумя братьями, один скончался от полученных огнестрельных ран, другой находится в реанимационном отделении Республиканской больницы. Это случилось ночью 10 декабря.

Звонок о происшествии поступил на пульт дежурной части УВД по Гагрскому району примерно в полночь.