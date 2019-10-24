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Абхазия Информ

ДВА БРАТА АРСАЛИЯ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ СЕМЕЙНОГО КОНФЛИКТА

Новости Среда, 11 декабря 2019 15:53
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ДВА БРАТА АРСАЛИЯ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ СЕМЕЙНОГО КОНФЛИКТА

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. В результате бытовой ссоры, возникшей между двумя братьями, один скончался от полученных огнестрельных ран, другой находится в реанимационном отделении Республиканской больницы. Это случилось ночью 10 декабря.

Звонок о происшествии поступил на пульт дежурной части УВД по Гагрскому району примерно в полночь.

"10 декабря между братьями Арсалия произошел семейная ссора.  Младший из братьев, 1996 года рождения, выстрелил из травматического пистолета в грудь и в ногу старшего брата, 1991 года рождения. После того, как ему сообщили, что пострадавший умер, он выстрелил себе в висок. Сейчас он  в крайне тяжелом состоянии Находится в Республиканской больнице", - сообщил "Абхазия-Информ" сотрудник  Генпрокуратуры РА Даур Амичба.

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия".

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 11 декабря 2019 16:03

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