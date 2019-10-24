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Абхазия Информ

В ЖЕНЕВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 50-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Среда, 11 декабря 2019 20:58
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В ЖЕНЕВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 50-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 11 декабря 2019. Абхазия-Информ. Состоялся 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

Республику Абхазия представляли: глава делегации министр иностранных дел Даур Кове, замминистра Ираклий Тужба, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

Открывая сессию очередного раунда МЖД сопредседатели выразили серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности на границе с Южной Осетией и отсутствием каких либо серьезных перспектив для сближения позиций участников по многим ключевым вопросам повестки дня. Они также обратились с призывом ко всем участникам продемонстрировать конструктивный подход и принять совместные меры для решения существующих проблем.

В своих выступлениях сопредседатели отметили, что ситуация в Галском районе Абхазии остаётся стабильной и безопасной. Была также отмечена позитивная динамика решения вопросов, связанных с получением идентификационных документов для жителей Галского района.

Абхазская сторона подтвердила свою готовность вести работу по всем ключевым вопросам повестки дня и выступила с некоторыми предложениями по их возможному решению. К сожалению, предложения абхазской стороны, направленные на решение гуманитарных проблем, как и раньше не получили должного реагирования со стороны представителей Грузии и поэтому остаются нерешенными на протяжении многих лет. 

В свою очередь российская делегация подчеркнула важность продолжения работы МЖД, которые на протяжении многих лет способствуют сохранению мира и стабильности в Закавказье.

Делегации России, Абхазии и Южной Осетии предложили сосредоточить основное внимание на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы. К сожалению, работа в этом направлении полностью заблокирована в результате деструктивной позиции представителей Грузии и США, которые категорически отказываются от обсуждения любых аспектов такого документа.

Следующий раунд международныхъ Женевских дискуссий запланирован на 31 марта - 1 апреля 2020 года.

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