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Абхазия Информ

АДГУР АГРБА НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 12 декабря 2019 12:45
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АДГУР АГРБА НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 12 декабря 2019. Абхазия-Информ. Адгур Агрба назначен Генеральным  прокурором  Республики Абхазия

В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Абхазия и статьей 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре» президент Рауль Хаджимба 5 декабря внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление о назначении на должность Генерального прокурора Республики Абхазия Агрба Адгура Нугзаровича.

Сегодня депутаты парламента большинством голосов  приняли решение о назначении Агрба Генпрокурором. Из 31 депутатов,  присутствовавших на заседании сессии парламента, 25 проголосовали за данное назначение, 6 – против.

Агрба Адгур Нугзарович родился   15 января 1981 года.

В 1998 году поступил и 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

В органах прокуратуры работает с 07 октября 2002 года.

Классный чин – генерал-майор юстиции

8 декабря 2015 года назначен на должность заместителя Генерального прокурора РА – Военного прокурора РА, женат, 2 детей.

Обладатель черного пояса по тхеквандо, чемпион мира 2000 года в командном стиле

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 12 декабря 2019 12:49

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