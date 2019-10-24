АДГУР АГРБА НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 12 декабря 2019. Абхазия-Информ. Адгур Агрба назначен Генеральным прокурором Республики Абхазия
В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Абхазия и статьей 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре» президент Рауль Хаджимба 5 декабря внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление о назначении на должность Генерального прокурора Республики Абхазия Агрба Адгура Нугзаровича.
Сегодня депутаты парламента большинством голосов приняли решение о назначении Агрба Генпрокурором. Из 31 депутатов, присутствовавших на заседании сессии парламента, 25 проголосовали за данное назначение, 6 – против.
Агрба Адгур Нугзарович родился 15 января 1981 года.
В 1998 году поступил и 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».
В органах прокуратуры работает с 07 октября 2002 года.
Классный чин – генерал-майор юстиции
8 декабря 2015 года назначен на должность заместителя Генерального прокурора РА – Военного прокурора РА, женат, 2 детей.
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