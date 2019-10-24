Сухум. 12 декабря 2019. Абхазия-Информ. Адгур Агрба назначен Генеральным прокурором Республики Абхазия

В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Абхазия и статьей 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре» президент Рауль Хаджимба 5 декабря внес на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление о назначении на должность Генерального прокурора Республики Абхазия Агрба Адгура Нугзаровича.

Сегодня депутаты парламента большинством голосов приняли решение о назначении Агрба Генпрокурором. Из 31 депутатов, присутствовавших на заседании сессии парламента, 25 проголосовали за данное назначение, 6 – против.

Агрба Адгур Нугзарович родился 15 января 1981 года.