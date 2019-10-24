МАЙНИНГОВЫЕ ФЕРМЫ УСУГУБЛЯЮТ СИТУАЦИЮ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В АБХАЗИИ
Сухум. 12 декабря 2019. Абхазия-Информ. Текущему состоянию электроэнергетических сетей страны посвящалось совещание, которое провел в четверг, 12 декабря, премьер-министр Валерий Бганба.
Руководитель «Черноморэнерго» Аслан Басария доложил главе правительства о том, что в связи с существенно выросшими нагрузками на электрические сети, учреждение вынуждено ввести временные ограничения на подачу электроэнергии в разные районы республики. Это обусловлено, прежде всего, нехваткой осадков и воды в резервуарах, отсутствием дисциплины экономии электроэнергии среди потребителей.
Кроме того, по словам собравшихся, ситуация усугубляется распространением незаконных майнинговых ферм, осуществляющих подключение к сетям Черноморэнерго.
В последние дни показатели превышения переходят отметку 40 МВт.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, «глава правительства поручил участникам встречи усилить выявление майнинговых ферм крупного масштаба, а также начать работу по разработке нормативно-правовых актов, позволяющих определять лимитирование потребляемой энергии на каждого абонента сетей «Черноморэнерго».
Государственным учреждениям и другим организациям страны поручено принять неотложные меры по уменьшению потребления электроэнергии.
В рабочей встрече участвовали представители Службы госбезопасности, Минэкономики, МВД, министерства просвещения, министерства культуры, Госкомпании «Черноморэнерго» и др.
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