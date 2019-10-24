МАЙНИНГОВЫЕ ФЕРМЫ УСУГУБЛЯЮТ СИТУАЦИЮ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 12 декабря 2019. Абхазия-Информ. Текущему состоянию электроэнергетических сетей страны посвящалось совещание, которое провел в четверг, 12 декабря, премьер-министр Валерий Бганба.

Руководитель «Черноморэнерго» Аслан Басария доложил главе правительства о том, что в связи с существенно выросшими нагрузками на электрические сети, учреждение вынуждено ввести временные ограничения на подачу электроэнергии в разные районы республики. Это обусловлено, прежде всего, нехваткой осадков и воды в резервуарах, отсутствием дисциплины экономии электроэнергии среди потребителей.