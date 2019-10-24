ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НАРУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ АБХАЗИИ, НАКАЗЫВАЮТСЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ

Действия против Республики Абхазия, направленные на передачу иностранному государству всей территории Республики Абхазия либо отделение от территории Республики Абхазия её части, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Представляя законопроект, депутат Рауль Лолуа напомнил, что речь идет о внесении изменений в главу 29 и дополнении ее статьями 273 1 273 2 , 273 3 и 274 1 следующего содержания:

Статья 2732. Ведение антиконституционных переговоров либо заключение антиконституционных договоров.

1. Ведение с иностранным государством, иностранной организацией или их представителем антиконституционных переговоров в целях ограничения суверенитета, в ущерб государственной независимости Республики Абхазия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Заключение с иностранным государством, иностранной организацией или их представителем антиконституционных договоров в целях ограничения суверенитета, в ущерб государственной независимости Республики Абхазия, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Статья 2733. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия.

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия, наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 2741. Поступление на службу в иностранную разведку.

Поступление гражданина Республики Абхазия на службу в иностранную разведку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.