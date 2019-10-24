В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Представляя законопроект, председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба отметил, что участившиеся в республики бытовые и лесные пожары делают особенно актуальным принятие закона о пожарной безопасности.

Сухум. 12 декабря 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли в первом чтении законопроекты «О пожарной безопасности»» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Депутаты отмечали, что сегодня в республике до 90% объектов хозяйственной деятельности не соблюдают правила пожарной безопасности.

Депутат Батал Табагуа поинтересовался у представителей МЧС, смогут ли они, в случае принятия закона, приостанавливать деятельность предприятий, не соблюдающих правила пожарной безопасности и тем самым несущих угрозу человеческим жизням. Он также обратил внимание на то, что оснащение строящихся объектов противопожарными средствам увеличит их стоимость.

Первый замминистра по чрезвычайным ситуация Тигран Делибалтян согласился с высказываниями депутатов о массовом несоблюдении правил пожарной безопасности, отметив, что противопожарные условия, по сути, соблюдаются только при строительстве новых объектов. Он также подчеркнул, что нет закона, регламентирующего деятельность пожарников.

«Та нормативная база, по которой мы работаем, досталась нам от СССР. Мы понимаем, что для реального оснащения объекта противопожарными средствами, нужны большие денежные средства, но есть типовые правила пожарной безопасности, которые нужно соблюдать», - сказал Делибалтян.

Депутат Александр Анкваб считает, что законопроектом должен заниматься комитет по обороне и национальной безопасности, потому что это напрямую связано с безопасностью государства, а не комитет занимающийся вопросами экономики.

В итоге оба документа были приняты в первом чтении.