ДЕПУТАТЫ ДАЛИ СОГЛАСИЕ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА

Депутаты дали согласие Кабинету министров на перевод из категории земель хозяйственного назначения в категорию «земли населенного пункта» земельного участка площадью 0,24 га в поселке Гулрыпш. Представлявщий документ председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба пояснил, что в последующем эта земля будет распределена по 0,06 га под строительство индивидуальных жилых домов.

Сухум. 12 декабря 2019. Абхазия-Информ . 15 из 20 вопросов повестки дня сегодняшнего заседания сессии парламента посвящалось выделению земельных участков в разных районах республики.

Земельный участок площадью 1,7 га в селе Дранда Гулрыпшского района выделяется под строительство санаторно-курортного объекта.

Земельный участок площадью 0,06 га в селе Лдзаа Гагрского района выделяется под строительство индивидуального жилого дома.

Земельный участок площадью 0,42 га в том же селе Лдзаа выделяется ООО «Форум» под строительство мини-гостиницы.

Земельный участок площадью 1,7 га в селе Лыхны Гудаутского района передается жителям села под строительство индивидуальных жилых домов.

Еще один земельный участок площадью 0,06 га в селе Лыхны также выделяется под строительство индивидуального жилого дома.

Под строительство жилого дома передается и земельный участок площадью 0,06 га в селе Псырцха Гудаутского района.

Из категории земель сельхозназначения, в категорию земель населенных пунктов переведен земельный участок площадью 0,56 га на территории Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха» в селе Приморское, с последующим выделением его индивидуальному предпринимателю Дауру Шамба под строительство мини-гостиницы.

Земельные участки площадью 0,2 га и 0,16 га в селе Хыпста Гудаутского района выделяется под строительство жилых индивидуальных домов.

Индивидуальному предпринимателю Б. Допуа предоставляется земельный участок площадью 1,38 га в селе Анхуа Гудаутского района для строительства санаторно-курортного объекта.

ООО «Камелия 2009» выделяется земельный участок площадью 0,98 га в селе Хыпста Гудаутского района под строительство объекта отдыха.

Земельный участок площадью 7,7 га в селе Мгудзырхуа Гудаутского района выделяется под строительство этнодеревни с целью пропаганды абхазской культуры.

Депутаты дали согласие на выделение земельного участка площадью 0,95 га в селе Дранда Гулрыпшского раойна под строительство туристического объекта.

Парламентарии проголосовали за предоставление земельного участка площадью 0,73 га в городе Гагра для строительства национального дельфинария.