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Абхазия Информ

РОССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ БЕНЗИН В АБХАЗИЮ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Новости Пятница, 13 декабря 2019 11:27
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РОССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ БЕНЗИН В АБХАЗИЮ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-ИнформРоссия будет поставлять бензин и дизельное топливо в Абхазию без применения временного периодического таможенного декларирования. Такая норма содержится в протоколе к соглашению, который вступает в силу 13 декабря. Обэтом сообщает "Парламентская газета" https://www.pnp.ru/

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и Абхазией подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года. Документ отменяет временное периодическое таможенное декларирование при поставках нефтепродуктов в Абхазию. Этот режим применяется при вывозе с таможенной территории ЕАЭС товаров, в отношении которых не могут быть представлены точные сведения об их стоимости или количестве.

Как ранее отметил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, документ устраняет возможность неравномерности поставок нефтепродуктов в Абхазию.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 13 декабря 2019 11:30

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