РОССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ БЕНЗИН В АБХАЗИЮ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. Россия будет поставлять бензин и дизельное топливо в Абхазию без применения временного периодического таможенного декларирования. Такая норма содержится в протоколе к соглашению, который вступает в силу 13 декабря. Обэтом сообщает "Парламентская газета" https://www.pnp.ru/

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и Абхазией подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года. Документ отменяет временное периодическое таможенное декларирование при поставках нефтепродуктов в Абхазию. Этот режим применяется при вывозе с таможенной территории ЕАЭС товаров, в отношении которых не могут быть представлены точные сведения об их стоимости или количестве.