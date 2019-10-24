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Абхазия Информ

13 ДЕКАБРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Новости Пятница, 13 декабря 2019 11:50
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13 ДЕКАБРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. 13 декабря православные христиане отмечают День святого апостола Андрея Первозванного.

В этот день в православных храмах Абхазии служат Божественную литургию в память о святом Апостоле Андрее Первозваннм.

Как известно Андрей Первозванный вместе с апостолом Симоном Канонитом посещали Абхазию

В России память святого Андрея Первозванного всегда почиталась весьма торжественно.

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Святой Андрей принял мученическую смерть на косом кресте в виде буквы Х, который впоследствии получил название Андреевского креста. С петровских времен флаг с Андреевским крестом стал официальным стягом российского флота.

В 357 году мощи святого апостола торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов. В 1208 году мощи апостола Андрея перевезены в Италию.

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