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Абхазия Информ

14 ДЕКАБРЯ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Новости Пятница, 13 декабря 2019 12:13
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14 ДЕКАБРЯ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. 14 декабря 1992 года – скорбная дата в истории Абхазии. В этот день вертолёт российских вооружённых сил совершал гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. На борту вертолёта находились женщины, старики и дети. Но им не суждено было добраться до безопасного города. В небе над селом Лата Гулрыпшского района вертолёт варварски был сбит войсками Госсовета Грузии.

Прошло 27 лет со дня этой трагедии, но память о жертвах этого чудовищного преступления живет в наших сердцах.

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум ежегодно проводит акцию «День памяти жертв Латской трагедии».

14 декабря в 09:00 ч. на Площади Свободы все желающие автовладельцы смогут принят участие в данной акции и присоединиться к автоколонне, выезжающей на место крушения вертолёта в селе Лата.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 декабря 2019 12:15

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