АНДРЕЙ МАКЛЯК ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУССКИХ ОБЩИН РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АБХАЗИИ
Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. На днях состоялось заседание Координационного Совета русских общин российских соотечественников в Абхазии, на котором было принято решение о выборах нового руководства КС в связи с истечением срока полномочий предыдущих руководителей Координационного совета.
Председателем КС единогласно избран руководитель Гагрского общественного объединения «Русская община «Соотечественник» Андрей Макляк.
Заместителем председателя стал руководитель Общественной организации «Союз граждан России в Абхазии» Анатолий Никульников.
Члены Координационного совета обсудили текущие вопросы и план работы КС на 2020 год
Очередное заседание КС состоится 24 января 2020 года.
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