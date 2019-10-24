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Абхазия Информ

АНДРЕЙ МАКЛЯК ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУССКИХ ОБЩИН РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 13 декабря 2019 12:27
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АНДРЕЙ МАКЛЯК ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУССКИХ ОБЩИН РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. На днях состоялось заседание Координационного Совета русских общин российских соотечественников в Абхазии, на котором было принято решение о выборах нового руководства КС в связи с истечением срока полномочий предыдущих руководителей Координационного совета.

Председателем КС единогласно избран руководитель Гагрского общественного объединения «Русская община «Соотечественник» Андрей Макляк.

Заместителем председателя стал руководитель Общественной организации «Союз граждан России в Абхазии» Анатолий Никульников.

Члены Координационного совета обсудили текущие вопросы и план работы КС на 2020 год

Очередное заседание КС состоится 24 января 2020 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 декабря 2019 12:52

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