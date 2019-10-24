АНДРЕЙ МАКЛЯК ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУССКИХ ОБЩИН РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. На днях состоялось заседание Координационного Совета русских общин российских соотечественников в Абхазии, на котором было принято решение о выборах нового руководства КС в связи с истечением срока полномочий предыдущих руководителей Координационного совета.

Председателем КС единогласно избран руководитель Гагрского общественного объединения «Русская община «Соотечественник» Андрей Макляк.