ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И КРЫМОМ ПРЕВЫСИЛ 400 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. Абхазская делегация, прибывшая в Симферополь для участия во втором заседании Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым, встретилась 12 декабря с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

С крымской стороны во встрече участвовали председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, заместитель председателя Совета министров, министр финансов Ирина Кивико, заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

Открывая встречу, Георгий Мурадов представил главе Крыма первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба и рассказал о предыдущем заседании Комиссии, прошедшем в Сухуме в 2018 году.

Приветствуя гостей Сергей Аксёнов сказал:

"Мы гордимся нашими межгосударственными отношениями, ценим их, дорожим. Много сделано, у нас с вами подписаны различные соглашения о сотрудничестве в социально-экономической, промышленно-технической сферах. Уверен, что мы будем развивать все направления сотрудничества. Сейчас есть возможность с территории Республики Абхазия поставлять в Крым строительные материалы. Это для нас очень актуально, так как в Крыму нет необходимого количества качественного щебня и песка, которые были бы пригодны для дорожного строительства и выполнения ремонтных работ. Первые 45 тонн уже завезли из Абхазии, надеемся, что эта динамика будет продолжена. Видим, что товарооборот между крымскими и абхазскими предприятиями также растет, регулярно поставляются продукты питания – мясопродукты, морепродукты. На сегодняшний день общий оборот составил более 400 тысяч долларов. На мой взгляд, ситуация двигается достаточно динамично, поэтому спасибо, что вы сегодня находясь во главе делегации нашли время встретится в таком узком формате".

В свою очередь Даур Аршба поблагодарил Сергея Аксёнова за доверие и высокий уровень организации пребывания абхазской делегации в Крыму:

"Прежде всего, позвольте мне поблагодарить Вас за то, что вы в Вашем напряженном графике нашли время уделить нам внимание. Еще хочу отметить, что с момента нашего прибытия в Крым нас окружают люди, которые с большим вниманием и теплотой к нам относятся. Хочу выразить благодарность за высокий уровень организации приёма. Как вы уже отметили, наши отношения взяли планку развития с 2016 года. С момента подписания упомянутого вами соглашения они приобрели более устойчивый характер и усиливаются работой созданной Межправкомиссии. В рамках деятельности комиссии мы надеемся наращивать объёмы и улучшать качество взаимодействия".

На встрече речь шла и о связях в сфере культуры.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что культура быстрее экономических процессов способна сблизить республики и поспособствовать улучшению взаимного понимания истории и традиций двух народов.

Руководство Крымской Республики выразило готовность создать условия для установления более тесных связей в области культуры и охраны историко-культурного наследия, прозвучало также предложение о совместном создании международной ассоциации городов античного наследия.

Сегодня, 13 декабря стороны обсудят ход выполнения мероприятий Плана по реализации Соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, а также новые направления сотрудничества, определят регламент работы Межправкомиссии и рабочих групп.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.