14 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ
Сухум. 13 декабря 2019. Абхазия-Информ. 14 декабря в Абхазии будут отмечать печальную дату – 27-ую годовщину Латской трагедии, в результате которой во время грузино-абхазской войны в одночасье оборвалась жизнь 85 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин
Этот день в календаре Абхазии назван Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 93 гг..
В этот скорбный день родные и близкие погибших, представители общественности, ветераны войны, студенты и школьники возлагают цветы памятнику, установленному в Ткуарчале, на месте, откуда взлетел в тот роковой день вертолет, к месту, где он упал в селе Лата Гулрыпшского района, а также к могилам погибших в Гудаутском парке.
14 декабря 1992 года в вертолете заживо сгорели:
• Цурцумия Рамаз Георгиевич (1966 г.р.) с супругой Берющевой – Цурцумия Эльвирой Викторовной (1961 г.р.) и сыном Астамуром Рамазовичем Цурцумия, которому был всего один месяц.
• Джопуа-Цурцумия Эмма Фироновна (9.11.1962 – 14.12.1992) с сыновьями – пятилетним Цурцумия Адгуром Ревазовичем и четырехлетним Цурцумия Адамыром Ревазовичем.
• Панцулая-Пачулиа Валентина Джоджовна (1942 г.р.) с невесткой Лагазашвили-Пачулиа Фатимой Георгиевной (1963 г.р.) и тремя внуками: Пачулиа Георгием Вахтанговичем (1984 г.р.), Пачулиа Дато Вахтанговичем (1990 г.р.), Пачулиа Лашей Вахтанговичем (ему не было и месяца).
• Читанаа-Шакая Майя Фридоновна (1963 г.р.) с детьми – Шакая Лашей Ревазовичем (1990 г.р.) и Шакая Сантой Ревазовной (1988 г.р.).
• Акаба-Читанаа Джульетта Гивиевна (1974 г.р.) с пятимесячным сыном Читанаа Алхасом Кобавичем.
• Цейба-Чкадуа Чичка Хуршитовна (1927 г.р.) с дочерями Чкадуа Аллой Георгиевной (1952 г.р.) и Чкадуа Розой Георгиевной (1957 г.р.).
• Сангулиа – Зантариа Шазина Федоровна (1968 г.р.) с сыновьями – четырехлетним Зантариа (Герхелиа) Рушни Дауровичем и шестилетним Зантариа (Герхелиа) Даутом Дауровичем.
• Шинкуба-Гиндиа Аида Анатольевна (1970 г.р.) с двумя детьми – годовалой Гиндиа Еланой Темыровной и двухлетней Гиндиа Кристиной Темыровной.
• Зарандиа-Абшилава Марина Юрьевна (1966 г.р.) с двумя сыновьями - семилетним Абшилава Адгуром Джамаловичем и пятилетним Абшилава Денисом Джамаловичем.
• Когониа Валерьян Астамурович (1960 г.р.) с супругой Абшилава-Когониа Аидой Зауровной (1973г.р.) и пятимесячной Когониа Еланой Валерьяновной.
• Джобава-Квициния Тина Дауровна (1950 г.р.) с двумя детьми – восьмилетним Квициния Астамуром Дмитриевичем и пятилетней Квициния Тамарой Дмитриевной.
• Нанба-Амичба Марина Кымсовна (1946 г.р.) с семнадцатилетней дочерью Амичба Гундой Ваниевной и пятнадцатилетним сыном Амичба Бесланом Ваниевичем.
• Гамисониа-Нарманиа Светлана Габовна (1950 г.р.) с невесткой Щербаковой-Гамисониа Татьяной Владимировной (1971 г.р.) и двухлетней внучкой Гамисониа Аделиной Геннадьевной. Вместе с ними погибла шестнадцатилетняя Ведеркина Ирина Ивановна, гостившая в семье Гамисониа.
• Кутелия-Асабуа Мрамза (1963 г.р.) с детьми – одиннадцатилетней Асабуа Кристиной Адгуровной и пятилетним Асабуа Станиславом Адгуровичем.
• Квачахиа Нугзар Алексеевич (1960 г.р.) с супругой Киут-Квачахиа Лианой Хутовной (1960 г.р.) и годовалой дочерью Квачахия Ханифой Нугзаровной.
• Чачхалия – Камкия Лейла Варламовна (1958 г.р.) с дочерями - двенадцатилетней Камкия Екой Нодаровной и десятилетней Камкия Кристиной Нодаровной, племянниками – двенадцатилетней Чачхалия Лейлой Гивиевной и восьмилетним Чачхалия Георгием Гивиевичем.
• Барганджия-Адлейба Алла Чутиевна (1952 г.р.) с сыном Адлейба Альбертом Сергеевичем (1975 г.р.).
• Гогуа-Куартаа Нонна Шотовна (1964 г.р.) с пятилетним сыном Куартаа Дауром Нодаровичем.
• Кобахия-Хашба Нателла Самсоновна (1947 г.р.) с годовалой дочерью Хашба Царпицей Иродовной.
• Зантариа Аслан Иванович (1962 г.р.) с супругой Сазоновой-Зантариа Натальей (1961 г.р.), которая ждала ребенка.
• Две сестры – семнадцатилетняя Нанба Хибла Эдуардовна и пятнадцатилетняя Нанба Инесса Эдуардовна. Их сопровождала родная сестра матери - Сангулиа Мадонна Кыбеевна (1964 г.р.).
• Анцупов Владимир Владимирович (1947 г.р.).
• Бекалдиев Феликс (1950 г.р.) – доброволец из Кабардино-Балкарии.
• Шаов Руслан Билялович (1968 г.р.) – доброволец из Кабардино-Балкарии.
• Гергиа Руслан Хухутович (1957 г.р.).
• Асландзия Батал (Виталий) Алексеевич (1966 г.р.).
• Гвинджия Жанна Нуриевна (1963 г.р.).
• Когониа Мурман Валерьевич (1965 г.р.).
• Какалиа Адгур Жоржович (1972 г.р.).
• Гунба Дмитрий Матбеевич (1942 г.р.).
• Квициния Алексей Тевазович (1938 г.р.).
• Тхаицук Автандил Чичикович (1972 г.р.).
• Гварамиа-Папаскир Снежана Вячеславовна (1974 г.р.) (ждала ребенка).
• Каджая-Аджинджал Любица Лагуовна (1942 г.р.).
• Дзимистарашвили Лиа Теймуразовна (1978 г.р.).
• Чкадуа Гарри Еликович (1972 г.р.).
• Чкадуа Регина Ивановна (1976 г.р.).
• Джопуа Эмир Родикович (1976 г.р.).
• Эмрухба Сусанна Шамильевна (1964 г.р.).
• Сергей (фамилия и возраст не известны).
• Евдокимов Сергей Петрович (1966 г.р.) – командир экипажа вертолета МИ-8 из Самары.
• Илюхин Сергей Николаевич (1968 г.р.) – борт-техник МИ-8 из г. Набережные Челны.
• Маскин Валерий Геннадиевич (1969 г.р.) – штурман-пилот вертолета МИ-8. Из Самары.
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