РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЗИМНЕЕ ОЗЕРО РИЦА ОДНИМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ

Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Сервис Tvill.ru составил рейтинг самых красивых зимних озер в России. Опрос проводился среди пользователей социальных сетей. По результатам опроса, самым красивым зимним озером россияне признали Байкал. Второе место россияние присудили озеру Рица в Абхазии, третье место у Онежского озера в Республике Карелия.