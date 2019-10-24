РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЗИМНЕЕ ОЗЕРО РИЦА ОДНИМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ
Новости Понедельник, 16 декабря 2019 11:08
Сухум. 16 октября 2019. Абхазия-Информ. Сервис Tvill.ru составил рейтинг самых красивых зимних озер в России. Опрос проводился среди пользователей социальных сетей.
По результатам опроса, самым красивым зимним озером россияне признали Байкал. Второе место россияние присудили озеру Рица в Абхазии, третье место у Онежского озера в Республике Карелия.
Туристы также отметили наиболее привлекательные для зимних путешествий озеро Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, Голубые озера в Кабардино-Балкарии, Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области и Ладожское озеро в Ленинградской области, Лебединое озеро в Алтайском крае.
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