РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ ГЕНПРОКУРОРЫ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ АДГУРА АГРБА

«Вы решаете очень важные задачи, нацеленные на то, чтобы был порядок и соблюдалась законность. Есть вещи, которые требуют более жестких подходов. Я надеюсь, что новое руководство в лице Адгура Нугзаровича вместе с вами сумеет решить задачи, которые стоят перед нашей страной. Хотелось бы, чтобы и вы, в свою очередь, оказали поддержку новому руководству. Хотел бы отметить важность вашей работы. От мероприятий, которые вы осуществляете, от документов, которые вы собираете как доказательную базу по тем или иным делам, многое зависит», – сказал президент.

Глава государства выразил благодарность предыдущему руководителю Генеральной прокуратуры и выразил уверенность в том, что его знания и опыт будут востребованы в государстве.

Адгур Агрба в свою очередь поблагодарил президента за осказанное ему доверие.

«Прекрасно понимаем, какие цели и задачи сегодня стоят перед прокуратурой. Вполне обоснованы запросы со стороны наших граждан. Я думаю, что мы должны выстроить правильно и рационально нашу работу, для того чтобы добиться положительных результатов», – сказал Адгур Агрба.

2 декабря 2019 г. депутаты парламента проголосовали за освобождение генерального прокурора Зураба Ачба и заместителя генпрокурора Есшоу Какалия от занимаемых должностей. Представления об освобождении руководителей генпрокуратуры были внесены в парламент президентом Раулем Хаджимба. Из 29 депутатов, участвовавших в тайном голосовании, 19 человек проголосовали за освобождение Ачба от занимаемой должности, 9 депутатов были против, один бюллетень оказался испорченным. За освобождение Какалия проголосовали 27 депутатов двое – против.

«На Совете Безопасности (22 ноября 2019 г. – ред. АИ) были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное собрание представления об освобождении Генерального прокурора», - заявил Хаджимба на совещании с представителями силовых структур.

22 ноября в результате перестрелки у ресторана «Сан-Ремо» были убиты два человека – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Три человека получили ранения различной степени тяжести. Одна из пострадавших – Доминика Акиртава, получившая тяжелое ранение в голову, умерла в больнице.