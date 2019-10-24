ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДГОТОВИЛ «АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 Г.»

Проект бюджета фиксирует налоговые поступления, финансовую помощь РФ, но не предусматривает институциональные преобразования, направленные на развитие реального сектора экономики, улучшение инвестиционного климата, в том числе снижение дотационности бюджета РА.

Как отмечается в документе, «в основу проекта республиканского бюджета на 2020 г. не заложены целевые параметры по развитию национальной экономики из-за отсутствия Государственной программы социально- экономического развития».

В проекте республиканского бюджета на 2020 г. собственные доходы по сравнению с 2019 г. увеличиваются только на 83 млн руб., что свидетельствует об отсутствии новых источников роста доходов, о серьезном сужении реального сектора экономики, расширении теневого сегмента и коррупционной составляющей.

Основные проблемы структуры расходной части проекта РБ РА на 2020 г.:

соотношение между экономическим развитием и текущими затратами - 1:4;

40% (или вся сумма собственных доходов) распределяется на содержание исполнительной власти, законодательной - 0,69%;

объем финансирования сельского хозяйства, являющегося приоритетным, мизерный (15 млн. руб.) и сопоставим с показателем 2007 г.;

на раздел «Социальная политика» приходится всего 3,27% от общих расходов республиканского бюджета РА, тогда как в РФ – 28%;

в разделе «Национальная экономика» на развитие самой экономики планируется направить только 215 млн. руб. из собственных доходов, тогда как на содержание государственных структур, курирующих развитие отраслей экономики - 259 млн. руб.;

на развитие предпринимательского сектора в проекте бюджета на 2020 г. не предусматривается выделение финансовых ресурсов.

Все районы Абхазии и г. Сухум являются дотационными (9% от общих расходов РБ РА). Удельный вес г. Сухум, Гагрского и Гудаутского районов составляет 83,8% от общей суммы местных бюджетов. Доходы остальных пяти районов Абхазии составляют всего 16,2%, тогда как они занимают 73% площади республики и в них проживает 52% населения.

Полный текст анализа республиканского бюджета на 2020 г. см:

http://www.abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/9733-analiz-proekta-respublikanskogo-byudzheta-abkhazii-na-2020-g

21 ноября парламент принял в первом чтении законопроект «О Республиканском бюджете Абхазия на 2020 год».

Основные параметры государственного (консолидированного) бюджета Республики Абхазия на 2020 год:

доходы - 10 262 013,7 тыс. рублей,

расходы - 10 515 690,7 тыс. рублей,

дефицит– 253 677,0 тыс. рублей.

Основные параметры республиканского бюджета:

доходы - 8 115 485,3 тыс. рублей,

расходы - 8 348 430 тыс. рублей.

дефицит - 232 944,7 тыс. рублей.

Собственные доходы республиканского бюджета составят 3 368 855,6 тыс. руб., финансовая помощь России - 4 746 629,7 тыс. руб. (в том числе, финансовая помощь в целях социально-экономического развития РА – 3 264 629,7 тысяч рублей, помощь в целях реализации Инвестпрограммы - 1 500 000 тысяч рублей).

Дефицит бюджета планируется покрыть за счет привлечения кредита от Национального банка РА и других кредитных организаций Абхазии в пределах 300 млн рублей, а также за счет возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета и иных источников внутреннего финансирования дефицита.

97 млн рублей в 2020 году будет направлено на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, предоставленному РФ на восстановление железной дороги.

На обслуживание внешнего долга в 2020 году планируется направить 37 032,2 тыс. рублей.

Напомним, что в ноябре этого года бывшие сотрудники Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия создали новую автономную научную организацию «Центр социально-экономических исследований (АНО ЦСЭИ).

АНО ЦСЭИ зарегистрировано в Минюсте РА.

11 ноября 2019 г. президент Рауль Хаджимба издал указы об освобождении кандидата философских наук Олега Дамениа от должности руководителя Центра стратегических исследований и назначении новым директором юриста Гиви Габниа, работавшего до этого заместителем руководителя Администрации президента РА. 20 ноября коллектив ЦСИ объявил о своем решении уйти с работы вместе О. Дамениа.