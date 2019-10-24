АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ В АБХАЗИЮ

Сухум. 17 декабря 2019. Абхазия-Информ. «Я приехал домой. Чувствую себя удовлетворительно. Настроение великолепное. Я прервал курс лечения и реабилитации. Завтра состоится заседание кассационной коллеги Верховного суда на решение суда первой инстанции по иску Алхаса Квициниа. Я приехал поддержать судей. Я уверен, что в этом деле мы будем не одни. Мы хотим вырвать Абхазию из рук тех, кто окончательно и бесповоротно хочет разрушить ее», - сказал лидер оппозиции в интервью медиа-клубу «Апсны.Иахьа»

Аслана Бжания на российско-абхазской границе встречали соратники и единомышленники, друзья, депутаты парламента, общественность.

Автомобиль Бжания периодически останавливался по пути в столицу, потому что его встречали люди, узнавшие о его приезде и выехавшие навстречу.