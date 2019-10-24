 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г.
декабря 17 2019

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г.

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г. Подготовлен АНО «Центр социально-экономических исследований» Государственный бюджет:…
"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НЕ РЕШИТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ - ХАДЖИМБА ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!
декабря 02 2019
"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НЕ РЕШИТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ - ХАДЖИМБА ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!
ДЕПУТАТ АСЛАН БЖАНИЯ: С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ СРАЩИВАНИЕ КРИМИНАЛА И ВЛАСТИ
декабря 02 2019
ДЕПУТАТ АСЛАН БЖАНИЯ: С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ СРАЩИВАНИЕ КРИМИНАЛА И ВЛАСТИ

В мире

БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПАКИСТАНА МУШАРРАФУ ВЫНЕСЛИ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
декабря 17 2019

БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПАКИСТАНА МУШАРРАФУ ВЫНЕСЛИ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Его обвиняют в приостановлении действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году ИСЛАМАБАД, 17…
В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ СЖИГАНИЕ НЕПЕРЕРАБОТАННОГО МУСОРА
декабря 16 2019
В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ СЖИГАНИЕ НЕПЕРЕРАБОТАННОГО МУСОРА
ВИЗИТ ЛАВРОВА В США: ТРАМП ПРЕДОСТЕРЕГ РОССИЮ ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ВЫБОРЫ
декабря 11 2019
ВИЗИТ ЛАВРОВА В США: ТРАМП ПРЕДОСТЕРЕГ РОССИЮ ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ВЫБОРЫ

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 17 декабря 2019 14:14
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ В АБХАЗИЮ

Сухум. 17 декабря 2019. Абхазия-Информ. «Я приехал домой. Чувствую себя удовлетворительно. Настроение великолепное. Я прервал курс лечения и реабилитации. Завтра состоится заседание кассационной коллеги Верховного суда на решение суда первой инстанции по иску Алхаса Квициниа. Я приехал поддержать судей. Я уверен, что  в этом деле мы будем не одни. Мы хотим вырвать Абхазию из рук тех, кто окончательно и бесповоротно хочет разрушить ее», - сказал лидер оппозиции в интервью медиа-клубу «Апсны.Иахьа»

Аслана Бжания на российско-абхазской границе встречали соратники и единомышленники, друзья, депутаты парламента, общественность.

Автомобиль  Бжания периодически останавливался по пути в столицу, потому что  его встречали люди, узнавшие о его приезде и выехавшие навстречу.

18 апреля 2019 года состояние здоровья депутата Парламента Абхазии Аслана Бжания резко ухудшилось. Он был госпитализирован в московскую больницу им. Буянова.

20 мая у здания Парламента Абхазии собрались граждане, требовавшие переноса выборов президента на осень 2019 года в связи с отравлением лидера оппозиции Аслана Бжания. Парламент проголосовал против переноса выборов. Оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения. Рауль Хаджимба отказался от общения с  митингующими.  Те, в свою очередь, выступили с жестким требованием об отставке президента.

21 мая в результате переговоров между представителями оппозиции и Раулем Хаджимба  дата президентских выборов была перенесена на  25 августа 2019 года.

5 июня спецбортом Аслан Бжания был доставлен в Германию, где продолжал курс лечения  и реабилитации. 11  октября Бжания вернулся в  Москву.

Фото "Апсны.Иахьа". 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 17 декабря 2019 14:30

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДГОТОВИЛ «АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 Г.»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.