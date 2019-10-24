АСЛАН БЖАНИЯ ВЕРНУЛСЯ В АБХАЗИЮ
Сухум. 17 декабря 2019. Абхазия-Информ. «Я приехал домой. Чувствую себя удовлетворительно. Настроение великолепное. Я прервал курс лечения и реабилитации. Завтра состоится заседание кассационной коллеги Верховного суда на решение суда первой инстанции по иску Алхаса Квициниа. Я приехал поддержать судей. Я уверен, что в этом деле мы будем не одни. Мы хотим вырвать Абхазию из рук тех, кто окончательно и бесповоротно хочет разрушить ее», - сказал лидер оппозиции в интервью медиа-клубу «Апсны.Иахьа»
Аслана Бжания на российско-абхазской границе встречали соратники и единомышленники, друзья, депутаты парламента, общественность.
Автомобиль Бжания периодически останавливался по пути в столицу, потому что его встречали люди, узнавшие о его приезде и выехавшие навстречу.
18 апреля 2019 года состояние здоровья депутата Парламента Абхазии Аслана Бжания резко ухудшилось. Он был госпитализирован в московскую больницу им. Буянова.
20 мая у здания Парламента Абхазии собрались граждане, требовавшие переноса выборов президента на осень 2019 года в связи с отравлением лидера оппозиции Аслана Бжания. Парламент проголосовал против переноса выборов. Оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения. Рауль Хаджимба отказался от общения с митингующими. Те, в свою очередь, выступили с жестким требованием об отставке президента.
21 мая в результате переговоров между представителями оппозиции и Раулем Хаджимба дата президентских выборов была перенесена на 25 августа 2019 года.
5 июня спецбортом Аслан Бжания был доставлен в Германию, где продолжал курс лечения и реабилитации. 11 октября Бжания вернулся в Москву.
Фото "Апсны.Иахьа".
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