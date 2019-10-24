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Абхазия Информ

АДГУР АРДЗИНБА НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 17 декабря 2019 15:28
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АДГУР АРДЗИНБА НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 17 декабря . Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия.

В Указе говорится:

«Назначить Вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича».

Ардзинба Адгур Амиранович родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута, Республика Абхазия.

Образование: (высшее, кандидат экономических наук).

Высшее образование: Кабардино-Балкарский Государственный университет имени Бербекова по направлению - ПГС (промышленно-гражданское строительство), г.Нальчик 2001 – 2007 гг.

Аспирантура: Волгоградский Государственный технический университет по направлению - Экономика и управление народным хозяйством.

Диссертация на тему: Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в территориально-ограниченных ареалах (на примере Республики Абхазия), г. Волгоград 2007 – 2009 гг.

Повышение квалификации: Российская академия госслужбы при Президенте РФ по направлению - Экономика, государственные финансы, государственное управление, г. Москва 2013 г.

Повышение квалификации в Лондонской школе экономики и политических наук по направлению - Экономическая история: EC104 The Wealth (and Poverty) of Nations: Historical Economic Divergence across the Globe (Богатство (и Бедность) народов: Исторические основы экономической дивергенции наций), г. Лондон 2019 г.

Автор  11 научных трудов, в том числе соавтор двух монографий:

  • "Социально-экономическая стратегия развития Республики Абхазия. От территориальной ограниченности – к новым возможностям", г. Москва 2009 г.
  • "Методология исследования рыночной конъюнктуры в системе малого предпринимательства", г. Москва 2010 г.

В 2014 г. победитель национальной премии "Молодой лидер" в номинации "Лучший экономист".

Работа:

Старший преподаватель двух кафедр: "Национальной экономики" и "Экономической теории" в Абхазском Государственном университете с 2010 года по настоящее время.

Советник по экономическим вопросам Председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия 2011 - 2013 гг.

Главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия 2012 - 2013 гг.

Начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия 2013 - 2015 гг.

Начальник Управления экономики Администрации Президента Республики Абхазия с февраля по апрель 2015 года.

C 08.04.2015 г. - Министр экономики Республики Абхазия

Семья:

Женат, отец троих детей (две дочери и сын).

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 17 декабря 2019 16:14

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