АДГУР АРДЗИНБА НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 17 декабря . Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия.
В Указе говорится:
«Назначить Вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича».
Ардзинба Адгур Амиранович родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута, Республика Абхазия.
Образование: (высшее, кандидат экономических наук).
Высшее образование: Кабардино-Балкарский Государственный университет имени Бербекова по направлению - ПГС (промышленно-гражданское строительство), г.Нальчик 2001 – 2007 гг.
Аспирантура: Волгоградский Государственный технический университет по направлению - Экономика и управление народным хозяйством.
Диссертация на тему: Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в территориально-ограниченных ареалах (на примере Республики Абхазия), г. Волгоград 2007 – 2009 гг.
Повышение квалификации: Российская академия госслужбы при Президенте РФ по направлению - Экономика, государственные финансы, государственное управление, г. Москва 2013 г.
Повышение квалификации в Лондонской школе экономики и политических наук по направлению - Экономическая история: EC104 The Wealth (and Poverty) of Nations: Historical Economic Divergence across the Globe (Богатство (и Бедность) народов: Исторические основы экономической дивергенции наций), г. Лондон 2019 г.
Автор 11 научных трудов, в том числе соавтор двух монографий:
- "Социально-экономическая стратегия развития Республики Абхазия. От территориальной ограниченности – к новым возможностям", г. Москва 2009 г.
- "Методология исследования рыночной конъюнктуры в системе малого предпринимательства", г. Москва 2010 г.
В 2014 г. победитель национальной премии "Молодой лидер" в номинации "Лучший экономист".
Работа:
Старший преподаватель двух кафедр: "Национальной экономики" и "Экономической теории" в Абхазском Государственном университете с 2010 года по настоящее время.
Советник по экономическим вопросам Председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия 2011 - 2013 гг.
Главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия 2012 - 2013 гг.
Начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия 2013 - 2015 гг.
Начальник Управления экономики Администрации Президента Республики Абхазия с февраля по апрель 2015 года.
C 08.04.2015 г. - Министр экономики Республики Абхазия
Семья:
Женат, отец троих детей (две дочери и сын).
Последнее от
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