ЗАДЕРЖАН ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У СУХУМСКОГО РЕСТОРАНА "САН-РЕМО"
Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Задержан один из подозреваемых в стрельбе на набережной Сухума, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на в пресс-службу Генпрокуратуры РА.
"Личность предварительно установлена. Материал в отношении него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается", - уточнили в Генпрокуратуре.
22 ноября группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическиим оружием, открыла стрельбу в центре Сухума, на Проспекте Леона по посетителям ресторана "Сан-Ремо".
В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба, также спустя 12 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая - сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. Еще два человека получили легкие ранения во время стрельбы на набережной.
Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа.
Громкое преступление стало причиной отставки министра внутренних дел Гарри Аршба, генпрокурора Зураба Ачбаи заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.
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