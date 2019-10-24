ЗАДЕРЖАН ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У СУХУМСКОГО РЕСТОРАНА "САН-РЕМО"

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Задержан один из подозреваемых в стрельбе на набережной Сухума, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на в пресс-службу Генпрокуратуры РА.

"Личность предварительно установлена. Материал в отношении него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается", - уточнили в Генпрокуратуре.