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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У СУХУМСКОГО РЕСТОРАНА "САН-РЕМО"

Новости Вторник, 17 декабря 2019 16:14
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ЗАДЕРЖАН ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У СУХУМСКОГО РЕСТОРАНА &quot;САН-РЕМО&quot;

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Задержан один из подозреваемых в стрельбе на набережной Сухума, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на в пресс-службу Генпрокуратуры РА.

"Личность предварительно установлена. Материал в отношении него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается", - уточнили в Генпрокуратуре.

22 ноября группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическиим оружием, открыла стрельбу в центре Сухума, на Проспекте Леона  по посетителям ресторана "Сан-Ремо".  

В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба, также спустя 12 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая - сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. Еще два человека получили легкие ранения во время стрельбы на набережной.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа.

Громкое преступление стало причиной отставки министра внутренних дел Гарри Аршба, генпрокурора  Зураба Ачбаи заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 17 декабря 2019 16:29

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