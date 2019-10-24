ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У РЕСТОРАНА "САН-РЕМО"
Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд избрал в отношении одного из подозреваемых в стрельбе у ресторана «Сан-Ремо» меру пресечения - заключение под стражу до 15 февраля. Об этом "Абхазия-Информ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РА.
Ранее сообщалось о том, что установлена личность одного из подозреваемых в совершении этого преступления и соответствующий материал на него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается.
22 ноября группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на Проспекте Леона в центре Сухума.
В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении Республиканской больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана Доминика Акиртава. Два человека получили ранения в ноги и руку.
9 декабря был объявлен в розыск подозреваемый по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженец г. Ткуарчал, житель Сухума Эрик Чкадуа, 1979 года рождения.
Это резонансное преступление стало причиной освобождения от должностей министра внутренних дел Гарри Аршба, генерального прокурора Зураба Ачба и заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.
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