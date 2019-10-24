ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У РЕСТОРАНА "САН-РЕМО"

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд избрал в отношении одного из подозреваемых в стрельбе у ресторана «Сан-Ремо» меру пресечения - заключение под стражу до 15 февраля. Об этом "Абхазия-Информ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РА.

Ранее сообщалось о том, что установлена личность одного из подозреваемых в совершении этого преступления и соответствующий материал на него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается.