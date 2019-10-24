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Абхазия Информ

ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У РЕСТОРАНА "САН-РЕМО"

Новости Вторник, 17 декабря 2019 16:42
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ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У РЕСТОРАНА &quot;САН-РЕМО&quot;

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд избрал в отношении одного из подозреваемых в стрельбе у ресторана «Сан-Ремо» меру пресечения - заключение под стражу до 15 февраля. Об этом "Абхазия-Информ"  сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РА.

Ранее сообщалось о том, что установлена личность одного из подозреваемых в совершении этого преступления и соответствующий материал на него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается.

22 ноября группа неизвестных лиц, вооруженных  автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на Проспекте Леона в центре Сухума. 

В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении Республиканской больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана  Доминика Акиртава. Два человека получили  ранения в ноги и руку. 

9 декабря был объявлен в розыск подозреваемый по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженец г. Ткуарчал, житель Сухума Эрик Чкадуа, 1979 года рождения.

Это резонансное преступление стало причиной освобождения от должностей министра внутренних дел Гарри Аршба, генерального  прокурора Зураба  Ачба и заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия. 

Прочитано 18 раз Последнее изменение Вторник, 17 декабря 2019 17:37

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