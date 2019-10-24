 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г.
декабря 17 2019

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г.

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г. Подготовлен АНО «Центр социально-экономических исследований» Государственный бюджет:…
"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НЕ РЕШИТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ - ХАДЖИМБА ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!
декабря 02 2019
"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НЕ РЕШИТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ - ХАДЖИМБА ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!
ДЕПУТАТ АСЛАН БЖАНИЯ: С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ СРАЩИВАНИЕ КРИМИНАЛА И ВЛАСТИ
декабря 02 2019
ДЕПУТАТ АСЛАН БЖАНИЯ: С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ СРАЩИВАНИЕ КРИМИНАЛА И ВЛАСТИ

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВС РА РАССМОТРИТ СЕГОДНЯ ЖАЛОБУ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

Новости Среда, 18 декабря 2019 09:38
Оцените материал
(0 голосов)
КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВС РА РАССМОТРИТ СЕГОДНЯ ЖАЛОБУ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях рассмотри сегодня, 18 декабря, кассационную жалобу кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии РА (протокол №21 от сентября 2019 г.) об итогах президентских выборов.

Рассмотрение данной жалобы поручено судьям Верховного суда Тимуру Тарба (председатель), Роману Кварчия и Лии Адлейба.

Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента его провозглашения, при этом оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда РА , полномочия которого регламентированы статьей 321 Кодекса РА об административном судопроизводстве.

На заседании суда намерен присутствовать и лидер оппозиционных политических сил Аслан Бжания, прервавший курс реабилитации и приехавший на один день в Абхазию.

«Если бы я об этом заявил заранее, мне могли бы помешать. Я прервал лечение и реабилитацию и прилетел на один день. Человек, который называет себя президентом, сказал, обращаясь к судьям, что судьи занимаются непонятно чем. Я приехал для того, чтобы поддержать честных судей, высказать им свою поддержку и посмотреть в глаза тех судей, которые осмелятся принять незаконное решение, если такие будут. Судя по всему, такие тоже будут», - сказал вчера, 17 декабря, Аслан Бжания.

Как известно, Аслан Бжания не смог сам участвовать в президентских выборах ввиду того, что был отравлен в апреле этого года. Ему пришлось проходить длительный курс лечения в Москве и Берлине. На прошедших президентских выборах Бжания поддержал кандидатуру председателя политической партии «Амцахара» Алхаса Квициниа.

9 сентября Центризбирком объявил итоги президентских выборов. Избранным президентом был объявлен Рауль Хаджимба, получивший 39 793 голосов избирателей, участвовавших в повторном голосовании (47,39%). За Алхаса Квициния проголосовало 38 766 человек (46,17%).

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 18 декабря 2019 09:57

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ У РЕСТОРАНА "САН-РЕМО" НА 18-ОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВКОМИССИИ ОБСУДЯТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ИНВЕСТПРОГРАММЫ И УТВЕРДЯТ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОВОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.