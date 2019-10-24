КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВС РА РАССМОТРИТ СЕГОДНЯ ЖАЛОБУ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях рассмотри сегодня, 18 декабря, кассационную жалобу кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии РА (протокол №21 от сентября 2019 г.) об итогах президентских выборов.

Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента его провозглашения, при этом оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда РА , полномочия которого регламентированы статьей 321 Кодекса РА об административном судопроизводстве.

На заседании суда намерен присутствовать и лидер оппозиционных политических сил Аслан Бжания, прервавший курс реабилитации и приехавший на один день в Абхазию.

«Если бы я об этом заявил заранее, мне могли бы помешать. Я прервал лечение и реабилитацию и прилетел на один день. Человек, который называет себя президентом, сказал, обращаясь к судьям, что судьи занимаются непонятно чем. Я приехал для того, чтобы поддержать честных судей, высказать им свою поддержку и посмотреть в глаза тех судей, которые осмелятся принять незаконное решение, если такие будут. Судя по всему, такие тоже будут», - сказал вчера, 17 декабря, Аслан Бжания.

Как известно, Аслан Бжания не смог сам участвовать в президентских выборах ввиду того, что был отравлен в апреле этого года. Ему пришлось проходить длительный курс лечения в Москве и Берлине. На прошедших президентских выборах Бжания поддержал кандидатуру председателя политической партии «Амцахара» Алхаса Квициниа.

9 сентября Центризбирком объявил итоги президентских выборов. Избранным президентом был объявлен Рауль Хаджимба, получивший 39 793 голосов избирателей, участвовавших в повторном голосовании (47,39%). За Алхаса Квициния проголосовало 38 766 человек (46,17%).