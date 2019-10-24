НА 18-ОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВКОМИССИИ ОБСУДЯТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ИНВЕСТПРОГРАММЫ И УТВЕРДЯТ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОВОЙ

Сегодня же Валерий Бганба и Виталий Мутко посетят электроподстанцию «Гагра-1», гагрскую школу №1, детсад в г. Новый Афон и Абхазский Госуниверситет, восстанавливаемые за счет российской финансовой помощи, выделяемой по линии «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА».

Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме состоится 18-ое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра РА Валерия Бганба и заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

В АГУ также состоится встреча В. Мутко с абхазскими студентами.

Перед пленарным заседанием Межправкомиссии пройдет встреча В. Мутко с президентом РА Раулем Хаджимба.

На заседании Межправкомиссии планируется обсудить ход реализации текущей Инвестпрограммы и утвердить новую программу на 2020 – 2022 гг.

По итогам заседания Межправкомиссии будет подписан протокол.

22 ноября в Сухуме на заседании абхазской части Межправкомиссии премьер-министр Валерий Бганба сообщил, что «с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов, общий объем финансирования новой Инвестпрограммы на три года составит 4,5 млрд рублей, ежегодно - по 1,5 млрд рублей соответственно».

По информации вице-премьера, министра экономики РА Адгура Ардзинба, в новой Инвестпрограмме будут предусмотрены меорприятия по ремонту и восстановлению дорожной инфраструктуры, электроэнергетических сетей в Абхазии, а также строительство новой детской больницы в Сухуме.

Завершающаяся «Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 – 2019 гг.» включает в себя 12 разделов (160 объектов строительства и восстановления) на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей.