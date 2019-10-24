ВИТАЛИЙ МУТКО О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ: «В ЦЕЛОМ, ВСЕ НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ!»
Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Виталием Мутко, прибывшим в Республику Абхазия для участия в 18-ом заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Встреча проходила до начала пленарного заседания российско-абхазской Межправкомиссии.
Виталий Мутко поблагодарил Рауля Хаджимба за оказанный прием.
«Спасибо за теплый прием. Мы побывали на социальных, инфраструктурных и инженерных объектах в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. В целом, все на хорошем уровне. Мы обсудили много вопросов, в том числе и по завершению нашей программы (Инвестпрограммы на 2017-2019 гг. – ред. АИ) в декабре. Подготовлены контуры программы на 2020-2022 годы. Здесь также есть ряд вопросов», - отметил В. Мутко.
Он поделился и своими впечатлениями о встрече в Абхазском Госуниверситете.
«Очень хорошие впечатления от университета. Пообщались с молодежью. Ребята обращались с хорошими вопросами и просьбами. Мы посмотрели и спортивный комплекс, и договорились оказать содействие в его скорейшем восстановлении», – сказал Виталий Мутко.
Президент Рауль Хаджимба подчеркнул важность обсуждения на заседании Межправкомиссии мероприятий будущей Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии и подведения итогов реализации завершающейся программы.
«Несомненно, для нас важна реализация тех мероприятий, которые обозначены в Инвестпрограмме. При этом необходимо обсудить как то, что сделано за период 2017 - 2019 годов, так и мероприятия, которые предстоит выполнить в 2020 - 2022 годы. Это дает положительную динамику развития Абхазии, создает условия роста финансовых возможностей», – сказал Президент
Во встрече также участвовали министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и премьер-министр РА Валерий Бганба.
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