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Абхазия Информ

ВИТАЛИЙ МУТКО НАЗВАЛ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ АБХАЗИИ

Новости Среда, 18 декабря 2019 18:31
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ВИТАЛИЙ МУТКО НАЗВАЛ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ АБХАЗИИ

Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, зампредседателя правительства России Виталий Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев посетили в среду, 18 декабря, среднюю школу №1 в г. Гагра, детский сад в Новом Афоне и Абхазский Госуниверситет, строящиеся и ремонтируемые за счет российской финансовой помощи по линии Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

"Объекты, которые я осмотрел, мне кажется, высокого качества. Работы на стадии завершения. Надеюсь, что с нового года и в школе, и в детском саду дети начнут учебу", - цитирует Виталия Мутко «Sputnik Абхазия».

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, зампредседателя российского правительства в числе факторов, ограничивающих развитие Абхазии, назвал инвестиционный климат в стране, логистику, проблемы энергетики, коммунальные вопросы и состояние социальных объектов.

"Я думаю, что вся Инвестиционная программа должна быть направлена именно в эти сферы. Есть еще вопросы, связанные с гармонизацией законодательства", - сказал В. Мутко.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 18 декабря 2019 18:46

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