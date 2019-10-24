В СУХУМЕ НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВКОМИССИИ ОБСУДИЛИ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА 2017 – 2019 ГГ.
Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. В среду, 18 декабря, в Сухуме прошло 18-ое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Открывая встречу, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба выразил благодарность за помощь, оказываемую Россией Абхазии.
«Я благодарен за помощь, которую РФ оказывает Абхазии. За время проведения мероприятий только на экономическую часть помощи Абхазии с российского бюджета выделено 23 млрд рублей, построено множество объектов образования, здравоохранения, экономики, энергетики, дорожной инфраструктуры», - сказал Бганба
В свою очередь, Виталий Мутко сообщил о посещении объектов, которые строятся и ремонтируются в Абхазии по линии Инвестпрограммы.
«У нас тесные и долгосрочные отношения в рамках договора о сотрудничестве. Кроме того, мы подписали ряд соглашений по поддержке социальной сферы, обеспечении граждан Абхазии медикаментами, о создании Информационно-координационного центра. По последнему, в плане обмена информацией, нужно активизировать работу», - подчеркнул Виталий Мутко.
Он отметил, что работа по Инвестпрограмме на 2017-2019 год подходит к завершению. По этой программе ведется ремонт школы в городе Гагра, строительство детского сада в Новом Афоне, ремонт АГУ.
«Впереди работа по новой Инвестпрограмме на 2020-2022 годы. В ней заложено несколько статей – восстановление инфраструктуры, энергетика, коммунальное хозяйство. Нужно снимать накопившиеся годами проблемы, - считает Виталий Мутко.
Он также отметил важность создания условий для инвестиционных проектов, которые позволят создать новые рабочие места.
«Мы должны завершить все объекты, запланированные на 2019 год качественно и в срок. Но я считаю, что в новую Инвестпрограмму крайне необходимо добавить спортзал АГУ, чтобы студенты могли заниматься физкультурой и спортом», - подчеркнул Мутко.
Он отдельно остановился на подготовке проектно-сметной документации, которая зачастую становится камнем преткновения.
«Мы должны облегчить утверждение таких документов, чтобы оперативно решать все вопросы», - подчеркнул Виталий Мутко.
Далее встреча продолжилась без участия журналистов.
По ее окончании Валерий Бганба и Виталий Мутко подписали протокол 18-го заседания Межправкомиссии.
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