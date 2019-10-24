ВИТАЛИЙ МУТКО: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К ПРОБЛЕМАМ АБХАЗИИ»

"Мы договорились с абхазской стороной, что примем некую программу по гармонизации законодательства, чтобы открыть новые возможности для совместного ведения бизнеса. Мы понимаем, что, может быть, есть какие-то страхи у определенной части населения, но я могу точно сказать, что со стороны России и российского бизнеса одно желание – сделать все, чтобы Абхазия начала сама больше зарабатывать, чтобы у нее появился потенциал. Будем в этом плане работать», - отметил В. Мутко.

Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. «Инвестпрограмма на 2020-2022 годы даёт серьёзную перспективу для развития Абхазии. Она направлена на снятие ограничений и поднятие собственного экономического потенциала республики» Об этом сказал журналистам в Сухуме по завершении 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко.

Что касается объектов, которые посетил Мутко сегодня, то качество ремонтных и строительных работ, по словам российского вице-премьера, хорошее.

«Мы были в средней школе на 600 учеников в г. Гагра. Это современная школа, по нашим российским стандартам. Очень хороший детский сад в Новом Афоне. Энергетические объекты достаточно функциональные с хорошим оборудованием. В целом, тем, что я увидел, очень удовлетворен. Мы сейчас поговорили об упрощении запуска программ, проектировании и экспертизе. Попробуем эти проблемы тоже решить», - подчеркнул Мутко

Он отметил, что Российская Федерация очень внимательно относится к проблемам Абхазии, и у нее очень теплые дружеские отношения с республикой. «Более того, российский президент ставит нами серьезные задачи по поддержке Абхазии», - сказал Мутко.

В свою очередь, Валерий Бганба отметил, что в рамках Инвестпрограммы на 2017-2019 годы не удалось завершить строительство больницы в Ткуарчале. По остальным объектам, проблем нет.

«В Ткуарчалской больнице остались фасадные работы и закупка оборудования. Остальные объекты в сфере энергетики, дороги завершены. В настоящее время идёт процесс приемки», - сообщил Валерий Бганба.

Он также подчеркнул, что в новую Инвестпрограмму на 2020 -2022 гг. год заложено строительство новой Республиканской детской больницы и многое другое.