В СУХУМЕ ПРОШЛО ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ

Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. В среду, 18 декабря, в Сухуме состоялось 18-ое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра РА Валерия Бганба и заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

До начала заседания Межправкомиссии Валерий Бганба совместно с Виталием Мутко осмотрели объекты строительства и восстановления из числа мероприятий «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы»: электрическую подстанцию «Гагра-1», среднюю школу №1 в г. Гагра и детсад в городе Новый Афон.

Открывая заседание Межправкомиссии, глава правительства Абхазии Валерий Бганба поблагодарил председателя российской части Комиссии за взаимодействие и помощь, оказываемую Россией Абхазии.

«За время реализации инвестпрограмм по линии экономики Республике Абхазия с российского бюджета выделено 23 миллиарда рублей. Построены многие социальные и экономически важные объекты: детские дошкольные и школьные учреждения, объекты здравоохранения, экономики, энергетики, осуществлён ремонт дорог. Вся эта работа была осуществлена с помощью Российской Федерации. Хочу ещё раз от имени Правительства Абхазии поблагодарить вас за эту помощь. Я также благодарен за ваш приезд накануне Нового года. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех членов комиссии с наступающим праздником, пожелать вам и вашим семьям успехов и удачи», - сказал Бганба.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко отметил, что к восемнадцатому заседанию МПК проведена серьезная работа – практически завершена текущая Инвестпрограмма на 2017-2019 годы.

«Хотел бы еще раз Вас поблагодарить за серьёзную подготовку. Между Российской Федерацией и Абхазией сегодня существуют самые ответственные и долгосрочные отношения, они основываются на нашем фундаментальном договоре о сотрудничестве и стратегическом партнёрстве. Важнейшим вопросом, который мы сегодня обсудим, будет вопрос утверждения Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию страны на 2020 – 2022 гг.. Мы завершаем программу 2017 – 2019 годов, в которую были включены 170 объектов разного плана. Мы сегодня осмотрели ряд объектов, строительство которых уже завершается. Это школа в Гагре и детский сад в Новом Афоне, а также Абхазский государственный университет. Конечно, есть над чем еще работать. В течение трёх будущих лет мы в рамках новой Инвеспрограммы сможем решить вопросы устранения инфраструктурных ограничений, некоторые вопросы социально-экономического развития Абхазии. Также мы намерены продолжить формировать благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса», - сказал Виталий Мутко.

Повестка дня 18-го заседания Межправкомиссии включала в себя вопросы реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы», программу мероприятий новой Инвестпрограммы на 2020-2022 года, вопросы взаимодействия в области согласования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, планируемых к реализации.

Кроме того, в рамках пленарного заседания Межправкомиссии речь шла о необходимости проведения работ по формированию общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

Стороны утвердили «Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы» с общим объемом финансирования в сумме 4 млрд 500 млн рублей. В Инвестпрограмму на 2020-2022 годы включено проектирование и строительство Республиканской детской больницы.

По результатам заседания утверждён Регламент взаимодействия государственных органов Республики Абхазия, Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Члены комиссии обсудили и установили требования к проектированию нового пенитенциарного учреждения для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных на территории Республики Абхазия: выполнение проектно-изыскательских работ будет осуществляться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Правительством Республики Абхазия по согласованию с Минюстом России.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв сообщил о том, что на сегодняшний день все средства текущей помощи перечислены в полном объеме. Не перечисленными остаются лишь остатки помощи на реализацию двух соглашений, которые заключены в развитие договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Оставшиеся средства будут направлены на решение социальных вопросов. Общая сумма остатков составляет около 161,5 млн рублей.

Завершая заседание, стороны договорились о тесном и оперативном взаимодействии в подготовке первоочередных направлений расходов на 2020 год с целью своевременного финансирования.

Абхазская сторона должна до 15 февраля направить в Минкавказ России проработанные предложения с соответствующими расчетами.

По окончании заседания Валерий Бганба и Виталий Мутко подписали Протокол 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба абинета минисров РА.

https://km-ra.org/news/itogi-vosemnadtsatogo-zasedaniya-mpk