МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ПОЛУЧИЛ В ДАР ПОДЛИННИКИ ДВУХ ДОКУМЕНТОВ С ПОДПИСЯМИ НЕСТОРА ЛАКОБА

Речь идет о двух советских документах, датируемых июлем 1936 года. Один из них - направление на учебу из Абхазии, другой – листок по учету кадров первого профессионального летчика Абхазии Виктора Константиновича Аргуна (1906-1942г.г.) г.г.).Директор Музея Боевой Славы, Герой Абхазии Мзия Бейя подчеркнула большую историческую ценность документов, переданных в дар музею.

Документы размещены на экспозиционном стенде, посвященном памяти первого абхазского пилота В.К. Аргуна.

Архивные документы нашел и подарил абхазскому музею историк, аспирант Рязанского государственного университета Геннадий Ларин. Это не первый его дар сухумскому музею. Ларин дружит и помогает абхазским коллегам. Он рассказал журналистам о том, как к нему попали эти пожелтевшие от времени страницы. Знакомый частный коллекционер, узнав о контактах Ларина с абхазскими историками, предложил забрать в Сухум находившиеся в его запасниках бумаги времен 30-ых годов ХХ века.

Замдиректора музея Николай Медвенский рассказал о ценности этих документов с подлинными подписями легендарного Нестора Лакоба. Он особо подчеркнул, что Лакоба, придавая большое значение формированию национальных кадров, направлял в те годы на учебу молодых людей.

Внучка летчика В.К. Аргуна Эсма поблагодарила всех собравшихся за память об ее деде, погибшем 77 лет назад. Она рассказала о том, как ее отец ездил в Подольский архив Минобороны и привез оттуда фотографии архивных документов о своем отце-летчике.

Получив доступ к архивным документам, сын Виктора Аргуна смог привезти в Абхазию документы и о других абхазских -летчиках, воевавших во время Великой Отечественной войны. Эти материалы вошли в книгу об абхазских летчиках историка Александра Тария.

В годы Великой Отечественной войны в различных авиационных полках воевали 42 летчика из Абхазии, на счету которых тысячи боевых вылетов. В их числе такие асы, как Виктор Аргун, Темур Язычба, Виталий Попков, Шамиль Акусба, Шамиль Папба, Назыбей Омеркечба, Мери Авидзба и др.

«Вдвойне приятно, что сегодняшняя акция связана не только с памятью нашего деда, но и с таким великим человеком для Абхазии, как Нестор Аполлонович Лакоба», - подчеркнула Эсма Аргун.

Копии документов будут переданы Абхазскому государственному музею и историко-мемориальный музей Нестора Лакоба.

Директор музея Аркадий Джопуа также выразил признательность историку Геннадию Ларину за помощь. «Со времени убийства Нестора Лакоба в 30-ых годах история Абхазия стиралась, бесследно пропадали люди, документы, в 1992 году был сожжен абхазский госархив. Поэтому любой документ, касающийся истории нашей страны, имеет весьма важное значение и ценность», - отметил Аркадий Джопуа.

Аргун Виктор Константинович (1906–1942). Первый абхазский летчик. Уроженец с. Куланырхуа. После окончания Лыхненской средней школы работал на Сухумской табачной фабрике, где организовал кружки по подготовке стрелков и санитаров. В 1931–1932 гг. являлся курсантом Московского аэроклуба ОСОАВИАХИМа. После возвращения внес значительный вклад в развитие авиации в Абхазии, организовав планерную секцию на парашютной станции и набрав 60 юношей и девушек в создаваемый Сухумский аэроклуб Осоавиахима.

В 1935–1936 гг. Виктор Аргун обучался в Краснознаменной школе Гражданского воздушного флота им. Баранова (г. Батайск), по окончании которой был выпущен пилотом 4-го класса ГВФ. В 1936 г., как наиболее опытный пилот, был назначен начальником летной части Сухумского аэроклуба, затем – начальником летной части Сталинградского и Батумского аэроклубов Осоавиахима.

В 1940 г. направлен на курсы комиссаров при Центральном совете Осоавиахима и Центральном авиаклубе им. В. Чкалова. В 1941 г. призван в РККА и назначен заместителем начальника Тбилисской военной школы пилотов по политической части, затем – заместителем командира учебной эскадрильи Цнорис-Цкальской военной авиационной школы летчиков ВВС Закавказского военного округа.

Внимательный и заботливый наставник, Виктор Аргун воспитал целую плеяду советских летчиков, среди которых – дважды Герой Советского Союза Виталий Попков, Мери и Азиз Авидба, Михаил Аджба, Михаил Аргун, Шамиль Палба, Шакир Юнусба, Тимур Язычба и другие.

После начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. капитан Виктор Аргун был назначен заместителем командира 975-го истребительного авиаполка по политической части. В ходе битвы за Кавказ 1942–1943 гг. он принимал активное участие в боевых действиях, осуществлял авиационное прикрытие советских сухопутных войск, военных кораблей и гражданских судов, проводил воздушную разведку боевых порядков противника и наносил удары по скоплениям живой силы и техники фашистов.

Виктор Аргун осуществил свыше 300 боевых вылетов, сбил 5 немецких самолетов, уничтожил 2 артиллерийских и 5 зенитных расчетов, около 400 солдат противника. 22 сентября 1942 г., будучи раненым, совершил воинский подвиг, спасая подбитого командира эскадрильи Е. Доброва.

18 декабря 1942 г. Виктор Аргун погиб при выполнении боевого задания. За мужество, доблесть и самоотверженность, проявленные при защите Родины, он был награжден двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, а также боевыми медалями.