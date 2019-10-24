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Абхазия Информ

ШАБАТ ГОЛАНДЗИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ!

Новости Четверг, 19 декабря 2019 16:05
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ШАБАТ ГОЛАНДЗИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ!

Сухум. 19 декабря 2019. Абхазия-Информ. С просьбой о помощи в Фонд «Ашана» обратилась семья Голандзия. У их трехлетнего сына органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС), задержка моторного развития.

Родился Шабат недоношенным. После рождения малыш вместе с мамой 15 дней пролежал в больнице на искусственном вскармливании и под наблюдением врачей, но состояние малыша не улучшалось, позже врачами были зафиксированы судороги. Родители незамедлительно вывезли Шабата за пределы страны, где было продолжено лечение.

В первый месяц жизни мальчику был установлен первый диагноз: киста головного мозга. И снова больницы, лечение… и новый страшный диагноз, который прозвучал, как приговор - ДЦП.

Шабату всего 3 года, но на протяжении этих трех лет родители вывозят его на обследование, и мальчик мужественно проходит курсы лечения. У малыша уже заметна положительная динамика.

Сейчас мальчик не может самостоятельно ходить без опоры и не может долго держать спинку. Для того, чтобы он смог сделать самостоятельные шаги, не опираясь, ему необходимо продолжить лечение.

Шабат нуждается в срочной госпитализации в Институте медицинских технологий (г. Москва) для проведения восстановительного лечения. Целью госпитализации является коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, укрепление мышц, развитие их силы и выносливости, развитие координации движения и равновесия, развитие мелкой моторики, обучение навыку самостоятельного передвижения, улучшение психоэмоционального состояния. Благодаря всем этим процедурам, он сможет на шаг приблизиться к счастливому здоровому будущему.

Стоимость курса лечения в ИМТ – 199 430 руб.

Эта сумма, неподъемная для семьи Голандзия. У родителей малыша нет постоянной работы, им очень тяжело самостоятельно заниматься лечением своего ребёнка.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Голандзия. Собрав необходимую сумму, мы поможем перед Новым Годом осуществить мечту Шабата - начать самостоятельно ходить.

Мы призываем каждого принять участие в спасении жизни малыша.

Вы можете помочь следующими способами:

Если вы в Абхазии:

Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность" абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

"Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 19 декабря 2019 16:13

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