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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Новости Пятница, 20 декабря 2019 13:58
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СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Сухум. 20 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.

«Национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом вашей ежедневной, неустанной работы. От того, насколько ответственно вы относитесь к выполнению своих обязанностей, зависят мир и покой жителей нашего государства.

Вы всегда с честью выполняете свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность. Руководство Абхазии возлагает большие надежды на соответствие высокому уровню работы вашего ведомства», - отмечается в поздравлении.

Хаджимба пожелал сотрудникам и ветеранам органов госбезопасности мира, процветания и успехов.

Поздравил сотрудников СГБ РА с профессиональным праздником и премьер-министр Валерий Бганба.

Глава Правительства отметил роль и большую ответственность, возложенную на Службу государственной безопасности в сфере защиты национальных и государственных интересов.

Бганба пожелал сотрудникам и ветеранам СГБ удачи и успехов в профессиональной деятельности.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2019 14:00

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