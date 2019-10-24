СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом вашей ежедневной, неустанной работы. От того, насколько ответственно вы относитесь к выполнению своих обязанностей, зависят мир и покой жителей нашего государства.

Сухум. 20 декабря 2019. Абхазия-Информ . Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.

Вы всегда с честью выполняете свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность. Руководство Абхазии возлагает большие надежды на соответствие высокому уровню работы вашего ведомства», - отмечается в поздравлении.

Хаджимба пожелал сотрудникам и ветеранам органов госбезопасности мира, процветания и успехов.

Поздравил сотрудников СГБ РА с профессиональным праздником и премьер-министр Валерий Бганба.

Глава Правительства отметил роль и большую ответственность, возложенную на Службу государственной безопасности в сфере защиты национальных и государственных интересов.

Бганба пожелал сотрудникам и ветеранам СГБ удачи и успехов в профессиональной деятельности.