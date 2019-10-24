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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»

Новости Пятница, 20 декабря 2019 16:21
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БАДРА ГУНБА ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»

Сухум. 20 декабря 2019. Абхазия-Информ. Бадра Гунба избран руководителем Сухумского городского территориального отделения политической партии «Айтаира».

В пятницу, 20 декабря, в Сухуме состоялось собрание столичного территориального отделения политической партии «Айтаира».

В повестку дня было включено три организационных вопроса:

  • избрание руководителя Сухумского отделения партии и его заместителей,
  • выборы Совета регионального отделения,
  • выборы контрольно-ревизионной комиссии.

Руководителем Сухумского городского территориального отделения политической партии «Айтаира» единогласно избран Бадра Гунба (министр культуры РА в 2011 - 2014 гг.).

Заместителями председателя Сухумского отделения партии избраны Сергей Аршба и Гурам Харазия.

В состав Совета вошли семь человек: Бадра Гунба, Сергей Аршба, Гурам Харазия, Амиран Адлейба, Анри Тарба, Милена Хватландзия и Джубе Эбжноу.

В контрольно-ревизионную комиссию избрали три человека: Динару Смыр, Алика Ажиба и Тимура Кубрава.

Как сообщил присутствующим председатель партии Леонид Лакербая, уже проведены собрания в Ткуарчалском, Очамчырском, Гулрыпшском, Сухумском и Гагрском районах. Осталось провести собрание в Гудаутском районе.

Руководителем Ткуарчалского районного отделения партии «Айтаира» был избран Темур Тортия, Очамчырского – Юлиан Бобуа, Гулрыпшского – Виктор Васильев, Сухумского районного – Аида Ашуба, Гагрского – Адамур Багателия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2019 16:27

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