БАДРА ГУНБА ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»

В повестку дня было включено три организационных вопроса:

В пятницу, 20 декабря, в Сухуме состоялось собрание столичного территориального отделения политической партии «Айтаира».

избрание руководителя Сухумского отделения партии и его заместителей,

выборы Совета регионального отделения,

выборы контрольно-ревизионной комиссии.

Руководителем Сухумского городского территориального отделения политической партии «Айтаира» единогласно избран Бадра Гунба (министр культуры РА в 2011 - 2014 гг.).

Заместителями председателя Сухумского отделения партии избраны Сергей Аршба и Гурам Харазия.

В состав Совета вошли семь человек: Бадра Гунба, Сергей Аршба, Гурам Харазия, Амиран Адлейба, Анри Тарба, Милена Хватландзия и Джубе Эбжноу.

В контрольно-ревизионную комиссию избрали три человека: Динару Смыр, Алика Ажиба и Тимура Кубрава.

Как сообщил присутствующим председатель партии Леонид Лакербая, уже проведены собрания в Ткуарчалском, Очамчырском, Гулрыпшском, Сухумском и Гагрском районах. Осталось провести собрание в Гудаутском районе.

Руководителем Ткуарчалского районного отделения партии «Айтаира» был избран Темур Тортия, Очамчырского – Юлиан Бобуа, Гулрыпшского – Виктор Васильев, Сухумского районного – Аида Ашуба, Гагрского – Адамур Багателия.