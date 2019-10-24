МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ В ШКОЛАХ

Сухум. 20 декабря 2019. Абхазия-Информ. Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, об якобы имевшем место открытом распространении наркотических средств среди школьников в образовательных учреждениях Республики Абхазия является ложной. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РА на своей странице в Фейсбуке.

Министерство просвещения обратилось с заявлением в органы правопорядка и государственной безопасности о проведении расследования на предмет определения источника распространения данной дезинформации.