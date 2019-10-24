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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ В ШКОЛАХ

Новости Пятница, 20 декабря 2019 16:40
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ В ШКОЛАХ

Сухум. 20 декабря 2019. Абхазия-Информ. Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, об якобы имевшем место открытом распространении наркотических средств среди школьников в образовательных учреждениях Республики Абхазия является ложной. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РА на своей странице в Фейсбуке.

Министерство просвещения обратилось с заявлением в органы правопорядка и государственной безопасности о проведении расследования на предмет определения источника распространения данной дезинформации.

По мнению Минпроса РА, «это хорошо спланированная акция, так как в ней с целью придания достоверности называются фамилии, указываются места происшествия и другие моменты». «Это делается с целью распространения страха среди населения за своих детей, создания атмосферы беспомощности государства и государственных органов, ответственных за безопасность учащихся», - заявляет пресс-служба министерства.

Министерство просвещения Абхазии обращается к родителям не поддаваться на провокации и быть внимательными.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 20 декабря 2019 16:50

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