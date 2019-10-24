МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ В ШКОЛАХ
Сухум. 20 декабря 2019. Абхазия-Информ. Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, об якобы имевшем место открытом распространении наркотических средств среди школьников в образовательных учреждениях Республики Абхазия является ложной. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РА на своей странице в Фейсбуке.
Министерство просвещения обратилось с заявлением в органы правопорядка и государственной безопасности о проведении расследования на предмет определения источника распространения данной дезинформации.
По мнению Минпроса РА, «это хорошо спланированная акция, так как в ней с целью придания достоверности называются фамилии, указываются места происшествия и другие моменты». «Это делается с целью распространения страха среди населения за своих детей, создания атмосферы беспомощности государства и государственных органов, ответственных за безопасность учащихся», - заявляет пресс-служба министерства.
Министерство просвещения Абхазии обращается к родителям не поддаваться на провокации и быть внимательными.
Последнее от
- БАДРА ГУНБА ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»
- СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПИЦУНДА НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ АЛХАСА ШАМБА
- ТРАМП ПОТРЕБОВАЛ НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ПО ИМПИЧМЕНТУ В СЕНАТЕ КОНГРЕССА США
- АЛХАС ШАМБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПИЦУНДА