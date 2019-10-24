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Абхазия Информ

АСТАМУР КЕЦБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 23 декабря 2019 10:59
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АСТАМУР КЕЦБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 23 декабря 2019. Абхазия-ИнформУказом президента Рауля Хаджимба Геннадий Калистратович Сичинава освобожден от должности главы администрации Гагрского района. Основанием для освобождения послужило личное заявление Сичинава.

Исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района назначен  Кецба Астамур Шамилевич.   Соответствующий указ подписал президент Рауль Хаджимба в понедельник, 23 декабря.

Кецба Астамур Шамилевич родился 22 июля 1960 года в селе Джгярда Очамчырского района.

В 1977 году окончил Сухумскую среднюю школу №10.

В том же году поступил на дневное отделение юридического факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1982 году.

С 1982 г. по 1984 г.   – служба в ВС СССР.

С марта по май 1983 года – военный следователь Военной прокуратуры Мурманского военного гарнизона ЛенВО.

С мая 1983 г. по сентябрь 1984 г. – военный следователь Военной прокуратуры Термезского военного гарнизона ТуркВО.

С октября 1984г.  по май 1985 г. – помощник прокурора города Сухум.

С мая 1985 г. по июнь 1987г.  – старший следователь Прокуратуры города Гагра с возложением обязанностей помощника прокурора.

С июля 1987 г. по апрель 1996 г.  – председатель Гагрского городского суда.

С апреля 1996г.  по май 1999 г.  – начальник юридического отдела ООО «КЦ «Питер» в Санкт-Петербурге.

С июля 2000 г. по июль 2002 г.  – начальник юридического отдела Международного союза экономистов в Санкт-Петербурге.

С августа 2002 г. по май 2006г.  – вице-президент по правовым вопросам центральной компании Финансово-промышленной группы ООО «РусИнкор» в Москве.

С 25 мая 2006 г. по 9 сентября 2011 г.  – глава Администрации Гагрского района.

Депутат Гагрского районного Собрания III, IV и V созывов.

С мая 2017 г.  по апрель 2018 г. – советник Президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.

С апреля 2018 г.  по декабрь 2019 г. – вице-премьер Республики Абхазия.

             

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 23 декабря 2019 11:24

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