АСТАМУР КЕЦБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Кецба Астамур Шамилевич родился 22 июля 1960 года в селе Джгярда Очамчырского района.

Сухум. 23 декабря 2019. Абхазия-Информ . Указом президента Рауля Хаджимба Геннадий Калистратович Сичинава освобожден от должности главы администрации Гагрского района. Основанием для освобождения послужило личное заявление Сичинава.

В 1977 году окончил Сухумскую среднюю школу №10.

В том же году поступил на дневное отделение юридического факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1982 году.

С 1982 г. по 1984 г. – служба в ВС СССР.

С марта по май 1983 года – военный следователь Военной прокуратуры Мурманского военного гарнизона ЛенВО.

С мая 1983 г. по сентябрь 1984 г. – военный следователь Военной прокуратуры Термезского военного гарнизона ТуркВО.

С октября 1984г. по май 1985 г. – помощник прокурора города Сухум.

С мая 1985 г. по июнь 1987г. – старший следователь Прокуратуры города Гагра с возложением обязанностей помощника прокурора.

С июля 1987 г. по апрель 1996 г. – председатель Гагрского городского суда.

С апреля 1996г. по май 1999 г. – начальник юридического отдела ООО «КЦ «Питер» в Санкт-Петербурге.

С июля 2000 г. по июль 2002 г. – начальник юридического отдела Международного союза экономистов в Санкт-Петербурге.

С августа 2002 г. по май 2006г. – вице-президент по правовым вопросам центральной компании Финансово-промышленной группы ООО «РусИнкор» в Москве.

С 25 мая 2006 г. по 9 сентября 2011 г. – глава Администрации Гагрского района.

Депутат Гагрского районного Собрания III, IV и V созывов.

С мая 2017 г. по апрель 2018 г. – советник Президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.

С апреля 2018 г. по декабрь 2019 г. – вице-премьер Республики Абхазия.