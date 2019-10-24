МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОМОГАЮТ В ТУШЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ОКОЛО СЕЛА АКАПА
Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Пожар в лесу у села Акапа продолжается, сказал в интервью Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.
"Сегодня на место тушения лесного пожара в окрестностях села Акапа поднимется двадцать спасателей, нам будет помогать и местное население, я думаю, что сегодня мы справимся с огнем", - цитирует Sputnik Абхазия Квициния.
Ранее МЧС сообщало о том, что в окрестностях села Акапа огнем охвачено около десяти гектаров.
"Там есть скалы, места, к которым невозможно подойти. Площадь пожара где-то увеличивается, где-то уменьшается. Там, где растет папоротник, огонь распространяется быстрее, вчера к тому же был ветер, который этому способствовал", - отметил Тимур Квициния.
Лес в окрестностях села Акапа Сухумского района загорелся днем в субботу 21 декабря. Основная причина возгорания – человеческий фактор.
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