МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОМОГАЮТ В ТУШЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ОКОЛО СЕЛА АКАПА

Сухум. 23 декабря. Абхазия-Информ. Пожар в лесу у села Акапа продолжается, сказал в интервью Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

"Сегодня на место тушения лесного пожара в окрестностях села Акапа поднимется двадцать спасателей, нам будет помогать и местное население, я думаю, что сегодня мы справимся с огнем", - цитирует Sputnik Абхазия Квициния.