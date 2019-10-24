РОССОТРУДНИЧЕСТВО ПОДВЕЛО ИТОГИ ДЕСЯТИ ЛЕТ РАБОТЫ В АБХАЗИИ

Он отметил, что представительство Россотрудничества работает в тесном взаимодействии с центральными и местными органами власти Абхазии, образовательными и культурными учреждениями, органами, занимающимися молодежной политикой.

Вадим Чеха отметил, что десять лет - это достаточно длительный период, по итогам которого возможно сделать некоторые выводы.

Сухум. 23 декабря 2019. Абхазия-Информ . Представительство Россотрудничества в Абхазии приступило к работе 18 декабря 2009 года. О том, какие инициативы и проекты были реализованы за десять лет работы представительства, рассказал его руководитель Вадим Чеха на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

"Наша сфера - это сфера образования, науки, молодежной политики, культуры, что отражает огромный потенциал российско-абхазских гуманитарных связей, которые по мере своих возможностей мы пытаемся развивать", - цитирует Sputnik Абхазия руководителя представительства Россотрудничества.

Деятельность Россотрудничества в первую очередь связана с запросами абхазского общества, она направлена на усиление российско-абхазских гуманитарных связей и дальнейшее их развитие, проинформировал Вадим Чеха.

За десять лет работы Россотрудничества в Абхазии значительная работа проведена в области образования, заметил он.

"В первую очередь речь идет об отборе абхазских абитуриентов на квоту, в этом отношении квота и процесс отбора постепенно трансформировались. Имеется в виду, что результатом отбора должно быть полное удовлетворение в первую очередь потребностей, связанных с российско-абхазским экономическим взаимодействием", - сказал руководитель В. Чеха.

В отличие от предыдущих лет в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах квоты для учебы в российских вузах по таким популярным в Абхазии специальностям, как «юриспруденция», «экономика», «политология» и «международное право» и другие не выделяются.

"Речь идет о том, что разрез специальностей и направления подготовки абхазских абитуриентов должны соответствовать реальным потребностям экономики республики. В этом отношении квота будет ориентироваться на такие сферы, как сервис и туризм, на сферы, связанные с биотехнологиями, пищевым производством, транспортом, логистикой и другими специальностями, важность которых связана с экономическими потребностями", - сказал он.

Чеха подчеркнул, что представительство Россотрудничества и впредь будет активно сотрудничать с Абхазский государственный университет, который «сильно интегрирован в российскую систему образования».

Еще одно направление взаимодействия Абхазии и России – это обширное и многоплановое культурное взаимодействие. Представительство Россотрудничества проводит разнообразные мероприятия в сфере культуры, сказал Вадим Чеха.

"Здесь можно назвать и литературные гостиные, и творческие вечера, посвященные писателям, которые вызывают значительный интерес у абхазского сообщества, у соотечественников. Мы приглашаем всех на наши мероприятия, следите за нашим сайтом, за каналами в соцсетях", - подчеркнул он.

Недавно при Россотрудничестве организован международный интеллектуальный клуб "Диалог", который объединяет различных представителей абхазской интеллигенции.

"В первую очередь это ответ на запрос абхазского общества, представители интеллигенции могут обсуждать назревшие вопросы, выдвигать какие-то экспертные оценки, касающиеся сферы культуры", - отметил руководитель представительства Россотрудничества.

В работе представительства Россотрудничества большое внимание уделяется молодежной политике, сказал Вадим Чеха.

"В этом отношении у нас есть несколько проектов, это "Школа молодого лидера", к участию в которой мы приглашаем молодых людей, желающих себя проявить", - отметил он.

Для участников этого проекта проводятся специальные занятия, мастер-классы, различные тренинги, чтобы молодые люди в будущем могли применять полученные знания в различных областях жизнедеятельности, заметил Чеха.

Также важна работа с образовательными и культурными учреждениями в области дополнительного образования, сказал руководитель представительства Россотрудничества.

"Это проведение уроков, в том числе уроков мужества, это проведение различного рода мероприятий для подрастающего поколения детей. Наши представители приходят в школы, занимаются с детьми, проводят различные выставки, другие мероприятия", - сказал он.

Важная часть работы Россотрудничества – поддержание исторической памяти, заметил Вадим Чеха.

"Представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования поддерживает такие акции, как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка". Хотел бы выразить признательность абхазскому сообществу за высочайший уровень обратной связи, который мы постоянно наблюдаем, и высокий уровень интереса к этому процессу", - отметил он.

Вадим Чеха напомнил, что Россотрудничество предлагает курсы русского языка. В будущем организация планирует и дальше развивать проекты, которые проводятся в Абхазии, проинформировал он

Подробнее: https://sputnik-abkhazia.ru/press_center/20191223/1029079627/Desyat-let-v-Abkhazii-Rossotrudnichestvo-podvelo-itogi-raboty-v-respublike.html