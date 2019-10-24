ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ БОЛЕЕ 9 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 23 декабря 2019. Абхазия-Информ. Следственное управление МВД РА при согласии Генеральной прокуратуры 20 декабря 2019 года возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 155 Уголовного кодекса РА (кража, совершенная в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств в особо крупном размере с банкоматов, установленных в г. Новый Афон на общую сумму 9 миллионов 678 тысяч рублей.

«Согласно представленным материалам уголовного дела, неустановленные следствием лица в период времени с 1 июля 2017 года по 1 января 2019 года, совершали хищение денежных средств с 2 банкоматов, установленных в г. Новый Афон, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере ОАО «Сбербанк РА», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Управления по экономической безопасности МВД РА.

Санкция ч. 4 ст. 155 Уголовного кодекса РА предусматривает наказание в виде лишения сроком до 10 лет с конфискацией имущества.