НА ВЛАДИМИРА ДЖЕНИЯ ВОЗЛОЖЕНО ВРЕМЕННО ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

А. Кецба принял решение отказаться от должности. В интервью радио Sputnik Абхазия Кецба сказал: «Президент в соответствии со своим указом должен был меня представить на должность исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района. Принимая решение о моем назначении, он, скорее всего, исходил из того, что я имею опыт работы в Гагрском районе, я руководил районом с 2006 по 2011 годы… Там же (у Гагрской Администрации – ред. АИ) оказалась группа лиц, представляющих молодежь не только Гагрского района, но и Гудаутского района. Они были против моего назначения. С ними проводилась определенная беседа, но они настаивали на своем. При таком варианте я зашел к президенту, который был в кабинете первого заместителя главы администрации и обратился с настоятельной просьбой не представлять мою кандидатуру".