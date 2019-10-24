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Абхазия Информ

НА ВЛАДИМИРА ДЖЕНИЯ ВОЗЛОЖЕНО ВРЕМЕННО ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 23 декабря 2019 17:51
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НА ВЛАДИМИРА ДЖЕНИЯ ВОЗЛОЖЕНО ВРЕМЕННО ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 23 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о временно исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.

Временное исполнение обязанностей главы администрации Гагрского района возложено на первого заместителя главы администрации Гагрского района Джения Владимира Шуляевича.

В понедельник утром, 23 декабря, Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Астамура Шамильевича Кецба исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.

Президент собирался сегодня же представить нового руководителя района коллективу Администрации, однако у здания Гагрской администрации собрались жители города, недовольные этим кадровым решением.

А. Кецба принял решение отказаться от должности. В интервью радио Sputnik Абхазия Кецба сказал: «Президент в соответствии со своим указом должен был меня представить на должность исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района. Принимая решение о моем назначении, он, скорее всего, исходил из того, что я имею опыт работы в Гагрском районе, я руководил районом с 2006 по 2011 годы… Там же (у Гагрской Администрации – ред. АИ) оказалась группа лиц, представляющих молодежь не только Гагрского района, но и Гудаутского района. Они были против моего назначения. С ними проводилась определенная беседа, но они настаивали на своем. При таком варианте я зашел к президенту, который был в кабинете первого заместителя главы администрации и обратился с настоятельной просьбой не представлять мою кандидатуру".

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 23 декабря 2019 18:31

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