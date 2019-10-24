МЧС РА: СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

Однако локальные лесные пожары возникли и в других районах республики.

Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии мониторили обстановку в местах возгорания в Гагрском и Очамчырском районах.

Сухум. 24 декабря 2019. Абхазия-Информ. Ситуация с лесными пожарами на утро 24 декабря остается сложной, сообщает МЧС РА.

В частности, в селе Отхара Гудаутского района горят кусты на площади 3000 квадратных метров.

Огонь распространился стремительно, угрожая частным домовладениям, однако усилиями сотрудников МЧС данная угроза была ликвидирована. Пламя отступило в горную часть села.

Очаги возгорания отмечены в Очамчырском и в Галском районах.

Основная причина пожаров, по словам руководства МЧС - человеческий фактор.

Санитарный пал травы и подлеска в горной и предгорной части республики приводит к резкому и неконтролируемому увеличению числа лесных пожаров.