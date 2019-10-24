ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДУЭТ ИЗ АБХАЗИИ ПРИВЁЗ ВОЛГОГРАДЦАМ ОСОБЫЙ ПОДАРОК
Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Великолепный дуэт из Абхазии привёз волгоградцам особый подарок, сообщается на сайте Регионального информационно-аналитического центра https://riac34.ru/news/
Праздничные концерты в Волгограде дополнит великолепный дуэт из Абхазии. Лука Гаделия (орган) и Кристина Эшба (сопрано) исполнят шедевры мировой классики.
Органист-виртуоз и чарующее колоратурное сопрано уже давно известны не только в России, но и за рубежом. На сцене Центрального концертного зала Волгограда дуэт представит слушателям шедевры эпохи Барокко – причудливые арии Г.Ф. Генделя, музыку А. Вивальди и А. Корелли. Второе отделение программы составлено из сочинений редко исполняемых итальянских композиторов-веристов: П. Масканьи, М.-Э. Босси, Ф. Чилеа и Л. де Сан-Мартина.
Слушателей ждет особый подарок от органиста – авторское исполнение его собственной транскрипции известного «Танца с саблями» А.Хачатуряна.
Концерт состоится 27 декабря.
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