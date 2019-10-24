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Абхазия Информ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДУЭТ ИЗ АБХАЗИИ ПРИВЁЗ ВОЛГОГРАДЦАМ ОСОБЫЙ ПОДАРОК

Новости Среда, 25 декабря 2019 10:31
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДУЭТ ИЗ АБХАЗИИ ПРИВЁЗ ВОЛГОГРАДЦАМ ОСОБЫЙ ПОДАРОК

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Великолепный дуэт из Абхазии привёз волгоградцам особый подарок, сообщается на сайте Регионального информационно-аналитического центра https://riac34.ru/news/

Праздничные концерты в Волгограде дополнит великолепный дуэт из Абхазии. Лука Гаделия (орган) и Кристина Эшба (сопрано) исполнят шедевры мировой классики.

Органист-виртуоз и чарующее колоратурное сопрано уже давно известны не только в России, но и за рубежом. На сцене Центрального концертного зала Волгограда дуэт представит слушателям шедевры эпохи Барокко – причудливые арии Г.Ф. Генделя, музыку А. Вивальди и А. Корелли. Второе отделение программы составлено из сочинений редко исполняемых итальянских композиторов-веристов: П. Масканьи, М.-Э. Босси, Ф. Чилеа и Л. де Сан-Мартина.

Слушателей ждет особый подарок от органиста – авторское исполнение его собственной транскрипции известного «Танца с саблями» А.Хачатуряна.

Концерт состоится 27 декабря.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2019 10:34

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