Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Великолепный дуэт из Абхазии привёз волгоградцам особый подарок, сообщается на сайте Регионального информационно-аналитического центра https://riac34.ru/news/

Праздничные концерты в Волгограде дополнит великолепный дуэт из Абхазии. Лука Гаделия (орган) и Кристина Эшба (сопрано) исполнят шедевры мировой классики.

Органист-виртуоз и чарующее колоратурное сопрано уже давно известны не только в России, но и за рубежом. На сцене Центрального концертного зала Волгограда дуэт представит слушателям шедевры эпохи Барокко – причудливые арии Г.Ф. Генделя, музыку А. Вивальди и А. Корелли. Второе отделение программы составлено из сочинений редко исполняемых итальянских композиторов-веристов: П. Масканьи, М.-Э. Босси, Ф. Чилеа и Л. де Сан-Мартина.