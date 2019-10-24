КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ 12 КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
Новости Среда, 25 декабря 2019 12:51
Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял в среду 25 декабря 12 кадровых решений.
Соответствующими распоряжениями Кабинета министров назначены6
- Заур Гулиа - первым заместителем министра экономики Республики Абхазия,
- Саид Гулария - заместителем министра экономики РА,
- Наала Лакоба - заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения РА,
- Ардзинба Алиса - статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения РА.
- Конджария Алхас - заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения РА,
- Николай Ачба - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации,
- Михаил Ладария - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации,
- Лела Качарава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике,
- Мурман Соломко - первым заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы,
- Тимур Дзыба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы,
- Л. Г. Кварчия - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи,
- Алмасхан Кецба - заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
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