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Абхазия Информ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ 12 КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ

Новости Среда, 25 декабря 2019 12:51
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ 12 КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял в среду 25 декабря 12 кадровых решений.

Соответствующими распоряжениями Кабинета министров назначены6

  1. Заур Гулиа - первым заместителем министра экономики Республики Абхазия,
  2. Саид Гулария - заместителем министра экономики РА,
  3. Наала Лакоба - заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения РА,
  4. Ардзинба Алиса - статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения РА.
  5. Конджария Алхас - заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения РА,
  6. Николай Ачба - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации,
  7. Михаил Ладария - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации,
  8. Лела Качарава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике,
  9. Мурман Соломко - первым заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы,
  10. Тимур Дзыба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы,
  11. Л. Г. Кварчия - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи,
  12. Алмасхан Кецба - заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2019 12:53

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