САБИНА КВАРЧЕЛИЯ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК 2019 ГОДА»

Второй премии удостоена картина художницы Мактины Цвижба «Сон». Третья премия присуждена Адгуру Пилия за пейзаж «Рица».

Сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась ежегодная выставка номинантов конкурса «Лучший художник года». В двух залах были представлены работы в жанре живописи, графики, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Министерство культуры совместно с Союзом художников РА проводит конкурс "Лучший художник года" с 2002 года.

Конкурс проводится с целью поддержать художников, помочь развитию изобразительного искусства в Абхазии.

В 2018 году "Лучшим художником года" был признан Батал Джапуа.