САБИНА КВАРЧЕЛИЯ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК 2019 ГОДА»
Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Молодая художница Сабина Кварчелия стала победительницей конкурса «Лучший художник 2019 года». Жюри присудило первую премию её работе «Дучка читает».
Второй премии удостоена картина художницы Мактины Цвижба «Сон». Третья премия присуждена Адгуру Пилия за пейзаж «Рица».
Сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась ежегодная выставка номинантов конкурса «Лучший художник года». В двух залах были представлены работы в жанре живописи, графики, декоративно-прикладное искусство, скульптура.
Министерство культуры совместно с Союзом художников РА проводит конкурс "Лучший художник года" с 2002 года.
Конкурс проводится с целью поддержать художников, помочь развитию изобразительного искусства в Абхазии.
В 2018 году "Лучшим художником года" был признан Батал Джапуа.