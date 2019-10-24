СЕМЬЯ РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В СУХУМЕ, ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Кан Кварчия выразил надежду на взаимопонимание и сотрудничество с депутатами и сообщил, что в преддверии Нового года по 30 тысяч рублей и новогодние подарки получат три сухумские семьи, в которых воспитывают по 6 детей. Также по 10 тыс. руб. из городского бюджета выплатят 11 участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и 10 инвалидам (маломобильным) Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

В заседании Собрания участвовали и.о. главы администрации Кан Кварчия, его заместитель Роман Шоуа и начальник Управления финансов Алхас Лагвилава.

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Депутаты городского Собрания утвердили бюджет Сухума на 2020 год. Об этом «Абхазия-Информ» сообщила пресс-секретарь Горсобрания Мадонна Квициния.

А семья ребенка, родившегося в новогоднюю ночь, получит в подарок сто тысяч рублей. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие депутаты.

Предварительно, члены бюджетной комиссии Собрания на основании письма Кана Кварчия, уже изучили проект бюджета столицы на 2020 год. По словам председателя комиссии, депутата Астамура Кутарба, статьи проекта бюджета обсуждались с руководителями управлений администрации, в частности, с начальниками Коммунального управления Дмитрием Ахуба, руководителями управлений здравоохранения и образования Ирмой Воуба и Людмилой Адлейба.

Кутарба сообщил, что бюджет следующего года не позволит полностью решить проблемы коммунальщиков, которым не хватает денег на спецтехнику. Управлению образования не достает средств на ремонт всех школ и детсадов. Недостаточно средств у Управления здравоохранения на приобретение медикаментов.

«Но, я надеюсь, что Вы, Кан Валериевич, будете изыскивать средства из Резервного фонда администрации и, если получится экономия средств по каким-либо статьям бюджета, направите их на решение озвученных проблем», - отметил А. Кутарба.

«Основные параметры бюджета столицы составляют: по доходам - 1 107 359, 6 тыс. руб., по расходам – 1 139 359, 6 тыс. руб., в том числе дотация из республиканского бюджета - 32 млн. руб.», - сообщил начальник финансового отдела Алхас Лагвилава.

Затем Лагвилава ответил на интересовавшие депутатов вопросы. В частности, сколько денег в 2020 году будет потрачено на вывоз мусора в Галский район. По его словам, сумма составит 15 - 16 млн рублей. Также А. Лагвилава рассказал об исполнении бюджета уходящего года: доходная часть выполняется на 89,9%, расходная – на 87,1% по итогам 9-ти месяцев.

«Город встретит Новый год без долгов: никаких задолженностей у нас нет. Все бюджетники столицы своевременно получают заработную плату, производятся все социальные выплаты, в том числе по пособиям и пенсиям, - заявил Алхас Лагвилава.

Отвечая на вопрос председателя Собрания Константина Пилия о возможности благоустройства Сухумской горы, Кан Кварчия рассказал, что вопрос прорабатывается, практически создан проект, реализация которого позволит привести в порядок всю территорию горы, укрепить подпорные стены, произвести обрезку зеленых насаждений, привести в порядок арку и фонтан, значимые достопримечательности столицы. Он заверил депутатов, что есть предприниматели и бизнесмены, готовые финансово поддержать проекты по решению городских проблем.

Кан Кварчия подчеркнул, что разработан проект по ремонту участков республиканской трассы на территории столицы.

«Мы намерены произвести ремонт дорог и прилегающих территорий с инфраструктурой, а также мостов (Красный, Синопский, Белый)», - подчеркнул и.о. главы администрации.

«Действия вашей команды убеждают, что и при скудных средствах можно работать эффективно», - отмечали депутаты, поддержавшие инициативы Кана Кварчия. Они пожелали мэру успехов в работе в 2020 году.